明起連三天好天氣 周五氣溫下滑剩13度

2019-01-28 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局表示，明起連續3天晴朗好天氣，周三及周四全台白天回溫至25度至28度，溫暖舒適。周五東北季風增強，北部地區早晚最低溫剩13度，其他地區14度至17度，民眾出門要注意保暖。

氣象局預報員顏增璽表示，明天強烈大陸冷氣團減弱，但中部以北地區受輻射冷卻影響，清晨氣溫仍僅11度至13度，南部及東半部地區低溫16度至18度。高溫部分，北部及東半部地區21度至23度，中南部地區24度至26度，中部地區日夜溫差最大，須適時調整穿著，以免著涼。明天僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

顏增璽說，周三、周四轉吹南風，回溫更明顯，僅花東地區有零星短暫雨。這兩天全台各地高溫可達25度至28度，但中部以北地區早晚低溫僅14度至15度，仍要注意日夜溫差大；南部及東半部地區低溫17度至19度。

周四晚上有一波東北季風南下，顏增璽表示，周五早晚將明顯感到涼意，北部地區低溫降到13度至14度，中部地區低溫14度至15度，南部地區15度至16度，東半部地區15度至17度。當天北部白天高溫只有19度，其他地區23度至25度，迎風面北部及東北部地區出現局部降雨。

顏增璽表示，周六東北季風就會轉弱，全台氣溫回升到24度至28度，各地天氣為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。