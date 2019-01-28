彭啟明：除夕冷空氣南下 初二至初六穩定溫暖

2019-01-28 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」說，今天清晨輻射冷卻非常明顯，清晨淡水跌到10.7度，桃園新竹苗栗不少平地的測站跌到6-9度，這是一般測站，也有地域的差別，當然應該和當地較為晴朗的關係。其他西半部都還有11-14度間，大致上這是這波乾冷空氣威力最強的一天。

他說，今天比較特別的是，在陽明山的溫度反而和北部平地的低溫差不多，和昨天比較起來，北部平地溫度今天下滑1、2度，陽明山反而上升1、2度，這樣的差別表示有不同高度的冷空氣逐漸改變中，而這樣也代表北部這一公里高度是一個很穩定的區間，逆溫很明顯，同常要留意是否會有空氣汙染，但目前看尚未有這現象，大家可以有空看看窗戶的景色和往常有何不同。

從今天白天開始，各地逐漸緩慢回溫，一天比一天明顯，今天北部中午高溫可以到20-21度，中南部可以到22-23度，到周四時，預期可以到25-26度，中南部可以到26-28度。

但彭啟明說，要留意的是，由於高壓逐漸東移，高壓迴流將會帶來南方暖濕的空氣，周三、周四可能在西半部及外島會有濃霧，這也會和西半部的空氣汙染結合，空氣品質較差，可能要到時候才能分辨哪些是霧，哪些是霾，會有一點春天典型回南，很潮濕的特徵。

而溫暖天氣才短短兩天，周四晚上到周五，另外一波冷空氣再度南下，也結合一波較弱鋒面，北部東半部將會轉為短暫陣雨天氣，溫度也下滑，低溫可能落在14-15度，不算太冷，但和周四溫暖天17-26度相比，有很大落差，屬於容易感冒的天氣變化，要多注意身體健康。中南部則較沒有太高的變化，溫度稍降轉涼。

本周六開始過年連假，彭啟明說，周六開始溫度又會逐漸回暖，天氣大致穩定回溫，和本周三、周四的天氣很像，但要注意可能容易有濃霧發生，大致持續到周日的小年夜期間，要留意可能交通上可能受到濃霧干擾。

下周一、下周二除夕到初一，另外有波冷空氣南下，彭啟明說，但不是很強，只有北東有些感覺，稍轉偶雨，中南部影響不大。下周三到周日初二到初六，大致上是很穩定的偏南風的走向，相對很溫暖，建議可以好好把握年節假期，但離預測時間較長，仍有變動空間，隨時更新訊息。

彭啟明說，近期已經明顯有春天的訊號出現，不是說不會冷，而是會冷的機會較往年的隆冬相比，明顯偏暖，冷有絕對溫度的數值，也有溫度變化的溫差，也就溫度的波動，到春天的溫度轉換也不會亞於冬天，穿著上要進入容易變動的型態。

彭啟明提醒，雖然台灣在未來兩周，並未有太劇烈的天氣變化，但美國與東北亞，都面臨強冷空氣及暴風雪一波波的襲擊，如果有旅遊行程安排，要事先做被延誤的可能準備，飛安第一，尊重航空公司的安排。禦寒措施也要帶得夠，台灣的冷和高緯度的冷，室內供暖的特性相差很大，一定要預作準備。

氣象局說，周三、周四白天漸轉南風，回溫狀況更加明顯，且各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

周四晚起至周五東北季風增強，氣溫下降，尤其北部及東北部降溫明顯；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周六起至下周三東北季風減弱，氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。