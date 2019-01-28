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骨科膝關節手術 醫師：不該有年齡迷思

2019-01-28 07:29聯合報 記者謝進盛╱即時報導

不少人因膝關節退化，求助人工膝關節置換手術，因健保有給付，個人負擔約僅1萬餘元，近年來更為普遍；骨科醫師分享人工膝關節置換手術心得及迷思。

王志堅說，醫院接受人工膝關節置換術患者，年齡層從32歲至100歲都有，平均年齡女性約72歲，男性約71歲，男女比例約3 : 7，涵蓋各職業，患者術後追蹤滿意度逾80%。

對於膝關節手術，不外有3迷思：

1.年紀迷思：傳統教科書主張大於65歲以上，才建議施行人工全膝關節置換手術。 然而若不從功能障礙的嚴重程度為評量手術正當性基礎，只論年齡，顯然無可理喻。

2.症狀迷思：患者往往都在評估何時可以考慮手術？他認為，如以保健食品、藥物、玻尿酸、PRP（自體血小板免疫血清回輸療法）等，仍無法滿意解決行動困難問題時，就是轉向考慮手術治療的時機。

3.專業迷思：人工關節手術適應症有非常嚴謹專業標準，在醫療上屬於選擇性醫療措施，選擇權在患者身上，醫師只能做專業上建議。關節退化變形、行動不便，沒有生命危險，只影響生活品質，醫師也沒辦法強迫患者接受手術。

他說，自2006年以來，演變出另一種手術想法，在於人工關節組件植入位置，選擇盡量完全符合原本膝關節各組件位置，術後各組件之間，互動模式與原有關節各組件間互動模式，偏離程度最少。

因此，只要各組件依原有位置植入，不需要其他輔助性軟組織-韌帶、肌腱放鬆手術，就可以達到完美平衡及關節活動，傷口疼痛期縮減到1至2周，助行器使用，也幾乎用不到。一般來說，多數患者術後一周可不用柺杖自行走路，更不需要術後漫長無效的復健過程。

新營信一骨科醫院院長王志堅說，人工關節各組件植入的位置，偏離膝關節各組件原本的功...
新營信一骨科醫院院長王志堅說，人工關節各組件植入的位置，偏離膝關節各組件原本的功能互動模式，是術後功能不良主因。記者謝進盛／攝影
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新營信一骨科醫院院長王志堅說，骨科膝關節手術 ，不該有年齡迷思。記者謝進盛／攝影
新營信一骨科醫院院長王志堅說，骨科膝關節手術 ，不該有年齡迷思。記者謝進盛／攝影
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手術膝關節患者
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