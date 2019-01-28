春節連假可望好天氣？ 吳德榮分析

2019-01-28 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今、明兩天西半部晴朗，白天氣溫回升、感覺舒適；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，早晚微冷、明晨局部地區仍有10度左右低溫；東半部多雲，有局部短暫雨的機率。北部白天約可升至22、23度、中部及東部高溫約在25度左右、南部則可升至28度左右。

他說，周三、周四氣溫持續回升，白天舒適、早晚仍偏涼微冷，日夜溫差大；東半部多雲，偶有有局部零星降雨。周五有一波東北季風南下，天氣明顯轉變，迎風面有雨、氣溫降、北台灣轉冷，中南部受影響很小。

周六、周日東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升。下周一另一波東北季風南下，天氣再度轉變，迎風面有雨、氣溫降、北台灣再轉冷，中南部影響小。

他表示，周五及下周一這兩波，在氣象局對冷空氣的定義分級中，為東北季風、是最弱的一級。但對北台灣而言，在東北季風抵達前皆有轉晴、回暖的過程，抵達後皆又有轉陰雨、氣溫降的情形，天氣及氣溫變化皆很明顯，仍應該注意。

至於春節天氣，他說，根據氣象局的10日報顯示，年初一、二東北季風減弱、氣溫回升；月預報也顯示，周六至8日(年初四)平均以正常及偏暖的機率較高；第一至四周的展望亦以正常及偏暖的機率較高。目前氣象局官方發布的預報資料，並無「什麼樣的寒潮會在春節期間威脅台灣」。春節天氣的預測得再耐心等待幾天，目前的模式尚無法準確模擬全貌。

氣象局說，周三、周四白天漸轉南風，回溫狀況更加明顯，且各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

周四晚起至周五東北季風增強，氣溫下降，尤其北部及東北部降溫明顯；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周六起至下周三東北季風減弱，氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。