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交部擬補助小黃油資 學者：其他業者恐要求比照辦理

2019-01-27 22:14聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

交通部長林佳龍上周公開喊話要改善計程車經營環境，交通部正研擬補助計程車油資、中午用餐時間路邊停車免費等方案，明下午將與業者座談溝通。但計程車業者要求，應優先解決Uber與租賃車違規載客的爭議，否則2月1日將發動逾2500輛計程車，繞駛行政院示威。

中華大學運管系副教授林祥生表示，補助油資是很暖心的措施，但油價有漲有跌，一旦成了常態，恐怕其他運輸業如遊覽車業者也會要求比照辦理；但是路邊停車免費的權責在地方政府，恐怕有執行上的困難。

林祥生建議，交通部應設法增強計程車駕駛的競爭力與行銷力，例如扶植本土叫車平台，提供更精準的供需配對，減少計程車空車率、回頭車空駛的閒置產能。

交大運輸科技與管理學系教授張新立表示，給予計程車特別補助，代表政府也認為計程車與Uber面臨不一樣的競爭條件，但兩者做的其實是相同的載客服務，政府應將法規修改一致，而非給予單方補助。他也建議，計程車業者應自我約束、加強競爭力，Uber則須合法繳稅、提升安全。

Uber前年四月與租賃車合作代僱駕駛載客，重返台灣市場，計程車業者多次批評Uber遊走灰色地帶，以租賃車名義違規承攬計程車業務，嚴重衝擊生計。交通部原擬修法分業管理，讓Uber與計程車各自回歸本業，但去年11月反遭Uber駕駛包圍交通部抗議，修法方案至今未出爐。

台灣全民計程車司機協會秘書長沈新發表示，計程車駕駛需要的不是油資補助或停車免費，問題出在Uber不斷侵蝕市場，交通部應盡速修法分業管理。他說，業者已遍尋各種管道與交通部協調但未果，若今天交通部仍不願對此給出滿意答案，2月1日將發動超過兩千五百輛計程車，繞駛行政院抗議。

計程車業者抗議Uber與租賃業合作載客，2月1日將號召2500輛車繞駛行政院。聯...
計程車業者抗議Uber與租賃業合作載客，2月1日將號召2500輛車繞駛行政院。聯合報系資料照
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計程車Uber行政院
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