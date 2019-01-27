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獨／急診醫護好辛苦 救回OHCA患者最高額外獎勵3萬

2019-01-27 21:50聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

對於到院前無呼吸心跳患者，急診醫護人員為了挽救其性命，通常要費很大心力。衛福部健保署近日修正「全民健保急診品質提升方案」，新增獎勵機制，如果患者已無呼吸心跳等生命徵狀，呈現到院前死亡狀態（ＯＨＣＡ），但經過急診醫護努力而能存活，甚至能有意識地出院，最高可獎勵三萬點（一點約一元）健保點值，新制二月一日起上路。急診醫師表示，這對醫護患者無疑是相當大的支持。

健保署醫管組長李純馥表示，急診醫護為了救回ＯＨＣＡ患者，總是卯足全力，但常規醫療給付之外，以往並無任何獎勵機制，因此在急診醫學會等組織推動下，健保署修正該方案，新增救活ＯＨＣＡ患者的獎勵機制，若能救回OHCA患者，將額外給付一萬點健保點值，若救回之外還能讓患者有意識地出院，將給予三萬點獎勵。

李純馥表示，以2017年數據來看，到院已無呼吸心跳卻能被救活的人數為1515人，由於救回一位ＯＨＣＡ患者相當不容易，需要醫護急救團隊在短時間內緊急動員，因此在原本醫療給付外，額外給予獎勵，以感謝急救人員的辛苦。

去年國慶日，前駐多明尼加大使湯繼仁陪同外賓參訪時，突然昏倒，緊急送往北市聯合醫院和平院區搶救，到院時已無呼吸心跳等生命徵象，呈現OHCA狀態；和平醫院災難醫學科主任簡立建指出，當天除緊急從北市聯醫仁愛院區緊急調來葉克膜小組支援，還打了26隻強心針，經過40、50分鐘急救後，湯繼仁恢復部分意識，接著轉往台大醫院持續搶救，後來湯繼仁完全神智清楚地出院。

簡立建認為，給予OHCA救活的獎勵，比給予CPR獎勵更有幫助，「也不是盲目的獎勵」。他說，有些患者已經死亡，再怎麼做心肺復甦術CPR其實沒有意義， 若是給予CPR獎勵，可能會導致急救人員盲目地做無意義的CPR，但其實要搶救OHCA患者，除了做CPR之外，還有其他醫療方式。

簡立建指出，通常到院前呈現ＯＨＣＡ現象者，以心肌梗塞為大宗，但是能救回且意識清楚出院的比例不高，一年約僅有二百例左右能在ＯＨＣＡ後經過急救且能意識清楚地出院，這通常需要整個急救醫護團隊、甚至跨院醫護團隊的支援及努力，而這次健保署釋出相當大善意，給予額外獎勵，相信能夠提升急診醫護的士氣。

急診醫學會理事長黃集仁說，ＯＨＣＡ原因包括心肌梗塞、呼吸道梗塞、外傷、中毒等，以心肌梗塞、呼吸道梗塞被救回機率高，這類患者事發當下若立刻有人發現，給予有效急救並送醫，有很大機會回復原有自主功能，但搶救患者背後，是一群急救團隊的努力，健保署給予獎勵，讓醫護人員的努力能被重視及肯定。

對於到院前無呼吸心跳患者，急診醫護人員為了挽救其性命，通常要費很大心力。衛福部健...
對於到院前無呼吸心跳患者，急診醫護人員為了挽救其性命，通常要費很大心力。衛福部健保署新增獎勵機制。圖／本報資料照片
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患者健保CPR
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