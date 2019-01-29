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一分錢一分貨？麵包原料內藏三大食安易燃點

2019-01-29 10:00聯合新聞網 食力Foodnext

撰文／陳韻竹

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大大小小麵包店林立，從早餐到點心麵包成為了許多人方便的選擇，走進店裡各式各樣的麵包令人垂涎欲滴，食力編輯團採訪了麵包業者後整理出食安易燃點，提醒大家選購麵包除了價錢考量之外，更應該注意哪些事情才能吃得安心。

麵包依口感可分為軟式麵包和硬式麵包，只以基本材料製作的硬式麵包需要粉類、水、酵母和鹽，而若再加入脫脂奶粉、奶油、砂糖、雞蛋等，當糖跟油這類軟性材料的比例較高，就能做出柔軟口感的軟式麵包。

易燃點1：正常麵粉價差小，但即期或過期麵粉可大幅降低成本

製作麵包需要的麵粉用量比例高，國內有品牌麵粉平均每公斤25元，但無品牌麵粉則是每公斤不用12元，無品牌麵粉在包裝上甚至沒有製造商等標示，低價麵粉可能來自即期品或是過期品改包裝出售，甚至製作麵包也能採用預拌粉，包裝打開通通都是白色粉末，無從得知其中內容物為何，因此食安問題相對容易發生。

易燃點2：油脂價差大，低價油品質堪慮

而油脂來源等級價差大，頂級進口奶油每公斤300元、一般天然奶油每公斤180元、有品牌酥油每公斤50元、無品牌酥油每公斤約25元，若是刻意節省的成本差距驚人，且無品牌酥油來源無從得知，有品牌酥油雖然製作與衛生安全符合規範，但因為香氣無法與奶油相比，用於製作麵包無法顯現出風味，因此有可能會添加香精提香的疑慮。

易燃點3：餡料是影響成本關鍵，好壞一吃立見分曉

另外小孩們喜愛吃的熱狗麵包，同樣約50公克的熱狗，真正符合規範的大廠牌熱狗成本是12元，但也有同樣重量卻更低價的8、4、6、2元熱狗，咀嚼起來口感和香味就有明顯不同，低價熱狗大部分成分是用澱粉填充再調味調色。

吃包餡麵包比不包餡麵包更危險些，例如卡式達醬是用牛奶、奶油、鮮奶油、糖、雞蛋，慢慢花時間煮到濃稠狀，但也有卡式達粉可以直接加水調和成醬料，卡式達粉有每公斤100元或是50元的價差，不良廠商可能會以大量澱粉加入香精與色素，並加入起雲劑等增加黏稠度，製作成卡士達粉販售；又或是紅豆餡料若非店家自製，食品材料行中常見的餡料成分仔細觀察，多是添價物與香料調配。

根據這些麵包食安易燃點，也參考營養師的健康飲食建議，建議大家選購麵包時，除了找可信任的店家之外，建議挑選製作材料單純的硬式麵包，並包餡或是有配料麵包也盡量避免，不僅能減少吃下肚的糖和油脂，也能避免胃酸逆流的問題，享受美味麵包的同時也能吃得安心。

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【延伸閱讀】

▶【拆解食安謠言】常吃白麵包增加肺癌風險？

▶麵粉澱粉面面觀 從麵包製作所需談起

▶麵粉雪白是靠漂白嘛？加了黃豆粉的麵粉不好嘛？

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