魩仔魚不是一種魚種類！我們吃的魩仔魚到底是什麼魚？

2019-01-29 09:00 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文＝曹皕晴】

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關於魩仔魚的疑問也是百百種，有人則認為魩仔魚是海底中各種魚種的魚幼苗；有人認為魩仔魚的體型大小是固定的，不管怎麼長都長不大；不過我們常說的魩仔魚究竟是什麼魚？魩仔魚主要是鯷科和鯡科的魚種，所捕撈的魩仔魚並非是成魚而是魚幼苗，且魩仔魚並不是一種魚種類，而是這些魚幼苗的統稱。

台灣捕撈魩仔魚的漁業稱為魩鱙漁業，我們所吃的魩仔魚最主要以刺公鯷、異葉公鯷以及日本鯷三種鯷魚類為主，根據農委會資料指出，在魚身長4公分以下且透明的魚，稱為「魩」，而於魚身在4公分以上，魚體呈現黑色且有銀色的帶狀者，則稱為「鱙」，因此除了魚身長而有不同的稱呼外，魩仔魚並非對單一魚種的稱呼。

刺公鯷、異葉公鯷以及日本鯷，這三種鯷魚也有成魚，最大的身體長度分別為13公分、12公分及18公分，而刺公鯷、異葉公鯷屬於大洋行洄游魚類、日本鯷則屬近海型魚類，捕撈時透過流袋網等漁法進行捕撈，而你或許曾聽過網路流傳魩仔魚是各式魚類的幼苗，這樣的傳言則是有誤解的，正確說法應該是以鯷科和鯡科的魚幼苗為主。

要問每個人喜歡食用的魚種類，或許魩仔魚是大人小孩通吃皆愛的魚類呢！由於少了魚刺，也因為魚隻相當小型，讓許多害怕魚類的人也容易接受，不過隨著捕撈，魩仔魚議題也多次受到矚目，過量捕撈魩仔魚或消費食用，可能減少其成年魚的數量及繁衍下一代的機會，而對於海洋和魚群生態也可能造成影響。

漁業署自2009年起已訂定《地方主管機關訂定魩鱙漁業管理規範原則》，由地方主管機關規定魩鱙漁業的年度容許魚貨量等，另也規定每年的5月1日～9月15日為禁漁期，藉此讓魩仔魚幼苗在不被過度捕撈的情況下順利成長。

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【參考資料】

▶吻仔魚是甚麼魚？

▶地方主管機關訂定魩鱙漁業管理規範原則

▶科技大觀園－魩仔魚是兩百多種魚的幼苗 你覺得是真？還是假？