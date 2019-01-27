地方創生典範 藝術文化妝點池上

2019-01-27 19:08 台灣醒報 記者林稚雯╱台北報導



梁正賢（左）、林懷民（中）、李應平（右）三人與談，以池上為例，讓人看到地方創生的可能性和魅力 （photo by 林稚雯／台灣醒報） 分享 facebook 雲門舞集在稻田裡翩翩起舞，歌手伍佰、天后張惠妹、優人神鼓等人都在田中留下美麗身影。池上「秋收稻穗藝術節」幕後推手梁正賢表示，從民國91年為池上米建立品牌開始，一步步凝聚民心；再加上適當的文化、藝術元素，多相交融下，台東池上的美被世界看見，成為地方創生的典範。

看不到電線桿

在「華山文旅學X台東池上」講座中，雲門舞集總監林懷民詩意的敘述，池上有許多童話般的情境，連綿成片的金黃稻海、沒有電線杆阻擾的完整景觀，雲門舞者以天地為景進行表演，這是在別處無法見到的極致演出。

對此，梁正賢回應，池上鄉以農業為主，因位於花東縱谷南段近卑南溪、秀姑巒溪之處，水文的優勢加上氣候適宜，極為適合稻米的生長。

除了透過理念宣傳、教育訓練讓農民種稻有統一標準，進而共同打造並守護「池上米」的品牌之外，隨著地方共識不斷被凝聚，池上民眾也越來越認識到「美麗不是一天造成的。」民國92年在伯朗大道末端農戶曾向台電申請設立電線桿供電，因著社區發展協會、村長共同認為會破壞地方景觀，聯手向鄉公所與用戶協調放棄申請，讓沒有電線桿的美麗風景能維持至今。

農村加入藝術元素

協助池上鄉文化藝術協會讓活動進一步發光，台灣好基金會執行長李應平說明，池上的景色如此美麗，台灣人不需捨近求遠到國外觀景。但池上地區的居民自覺極高，對於外來人口也會有更高防備心，地方創生工作最重要的是從交朋友開始，不是初來乍到就讓人認為要來發號施令。

和池上交朋友，台灣好基金會將農村生活加入文化與藝術元素，藝術家、文化人與媒體來到池上，進而讓人願意留在池上。李應平提到，兼具畫家、詩人與作家身分的蔣勳先生來到池上後就愛上池上，目前維持上藝術村總顧問，在池上駐村創作，對蔣勳來說，已經不是「去池上，回台北」，而是「回池上，到台北。」

針對地方創生，主辦單位台灣文創發展基金會董事長王榮文則說，政府宣示2019年為地方創生元年，透過文創、藝術、科技創新，期待能吸引更多年輕人回鄉，讓偏鄉人口老化、發展不足的問題得以被解決。

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