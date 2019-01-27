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王彩樺一年內開兩次白內障 眼科醫師：工作屬性應有關

2019-01-27 18:30聯合報 記者簡浩正╱即時報導

49歲的藝人王彩樺去年2月左眼動白內障手術，近期右眼也受白內障之苦將動手術。...
49歲的藝人王彩樺去年2月左眼動白內障手術，近期右眼也受白內障之苦將動手術。圖／本報資料照片
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49歲的藝人王彩樺去年2月左眼動白內障手術，近期右眼也受白內障之苦將動手術。眼科醫師表示，有高度近視者較容易就得白內障外，藝人因工作屬性得長時間進棚錄影，強光高度照射下，也容易有青光眼與白內障，致白內障年齡下降。

中國醫藥大學附設醫院新竹分院眼科主任陳瑩山表示，白內障形成原因眾多，已有年輕化趨向，如王彩樺的例子可能有幾種原因。高度近視者：近視600度以上稱高度近視或病理性近視，簡單來說就是「老病」，高度近視患者易在3-40歲就得白內障，台灣的白內障手術中，約2成為高度近視所致。

工作屬性也可能是提早得白內障的因子，陳瑩山指出，藝人因工作屬性關係，長時間在棚內錄影，攝影棚有大小不等照明燈與探照燈強光，在長時間高度照射下，造成眼睛水晶體混濁，易出現青光眼與白內障。

而雙眼視差太大也有可能，陳瑩山說，一般來說會建議患者開完單眼白內障後，2至3週內回診檢查，但因每個人術後反應不同，有的患者會因雙眼視差太大而造成眼睛漲痛，但也有的患者不會感到不適，而不開另一眼。他臨床上也曾遇過千度近視患者，只開一眼白內障的例子。

而在術後注意事項，陳瑩山建議患者術後3周按時點藥，眼睛盡量不碰水外，工作上盡量休息1週，並於2周左右回診，檢查水晶體位置是否偏掉等問題。

新光醫院眼科主治醫師王元聖則表示，進行白內障手術後，部分患者可能會有眼睛乾的問題，但過幾天即會好轉，應注意相關細菌感染問題，若眼睛持續不適僅儘速回診，以免感染擴大。

白內障近視患者
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