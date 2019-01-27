揪托嬰中心虐嬰惡行 陳時中：將設吹哨者制度

2019-01-27 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



衛福部長陳時中。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 兒虐案頻傳，衛福部長陳時中今上午接受電視台節目訪談兒少保護議題時指出，未來將建立托嬰中心的吹哨者制度，讓從業人員勇於落實通報責任，保護還無法自我表達的嬰幼兒，盼能降低兒虐案再發生。

陳時中表示，托嬰中心的孩子還不會講話，若被施虐也不會反應，家長也不見得會察覺。外界曾建議在托嬰中心內設立監視器，但內部人員知道監視器死角在哪，一旦兒虐發生在監視器死角，外人也無從得知。

陳時中說，為了讓從業人於勇於通報、擔任吹哨者，該部將建立吹哨者制度，且會優於機構所要求員工簽署的內部保密條款，讓吹哨者無後顧之憂。

據衛福部統計，兒少施虐者幾乎是孩子最熟悉的人，包括父母、父母同居人或祖父母等。陳時中說，兒少保護的通報機制除了可撥打113保護專線之外，另有「社會安全網、關懷ｅ起來」網路通報系統。

陳時中說，民眾通報後，社工人員才能發揮專業，在不破壞家庭下重建家庭關係，使家庭恢復功能以保護孩子。可惜國人多有「家醜不外揚」觀念，排斥社工介入。

「兒保社工非常專業的！」陳時中強調，社工是以恢復家庭功能精神來處理兒虐事件，絕不外洩個資隱私。另呼籲家長觀念要變——「孩子不是你的財產」，怎麼教育就會怎麼影響下一代，「要讓孩子有彩色人生，教育態度就應正確。」

此外，目前社會安全網計畫編列3年共68點8億元預算，增加社工共1856人，該計畫同時將把預警、追蹤追溯及資訊系統三網絡建置起來。陳時中說，只要社會安全網拉緊，相信家暴及兒虐事件會愈來愈少。