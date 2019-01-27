春節交通疏導整備 警政署長訪視5機關

2019-01-27 18:32 中央社 台北27日電



農曆春節連假長達9天，警政署長陳家欽為瞭解春節交通疏導等勤務整備狀況，利用農曆年前最後一個週末南下訪視5個相關單位，除提醒員警注意執勤安全外，也為員警加油打氣。

警政署今天發布新聞稿表示，為迎接長達9天的春節連假，陳家欽特別利用年前最後兩天週休南下訪視鐵路警察局高雄分局和台中分局、國道公路警察局第五大隊（高雄市崗山區）和第七大隊（彰化市）及位於佛光山風景區的高雄市警察局仁武分局等警察機關，以瞭解春節期間交通疏導等各項勤務整備狀況。

同時，陳家欽向基層執勤員警加油打氣，並提醒大家要注意執勤安全，春節期間堅守崗位外，也要抽出時間和家人團圓。

陳家欽表示，春節將至，警政署也因應規劃15天的「加強重要節日安全維護工作」，自1月28日晚間10時起至2月11日凌晨零時止，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，提供全國民眾24小時不打烊的警政服務。

他指出，對於春節連續假期交通疏運高峰期，各警察機關已針對國道、省、縣、鄉道及年貨商圈、大型展覽會場、旅遊景點等處所，加強交通瓶頸路段的疏導管制與各項勤務作為，並透過警察廣播電台即時報導路況服務。

另外，對於春節期間員警犧牲假期因應年節各項勤務作為，也要求各警察機關主官（管）妥適規劃勤休，關懷員警服勤狀況，大家一起過好年。

警政署說明，各警察機關在春節期間也會針對大型賣場、百貨商圈、風景區等人潮聚集場所，加強防竊、防搶、防詐勤務與宣導，維護金融機構及運鈔車安全，持續掃蕩毒品及強力打擊詐欺等犯罪預防與查緝工作。

此外，也推動「協助民眾舉家外出住居安全維護工作」「保護民眾存（提）款安全」「幫助失蹤人口返家團圓」等多項為民服務措施。