春節搭機要注意！4大航空公司起飛前1小時完成報到
今年農曆春節總共有9天連假，不少民眾已經安排好出國旅遊，為了避免人潮眾多，多家航空公司針對旅運高峰祭出多項措施，像是調整出境航班報到時間，或是使用自動報到機就送哩程。
1.長榮、立榮航空
長榮及立榮航空從即日起到2月17日間，針對桃園機場出發的自營航班，調整出境航班報到櫃檯服務時間，報到櫃檯從早上4點15分開始受理，報到結束時間從航班起飛前40分鐘調整為60分鐘，建議旅客在航班起飛前3小時辦理登機手續，並在航班起飛前1小時完成報到及行李託運作業。
2.台灣虎航
針對春節疏運，台灣虎航宣布從桃園機場出發航班，從2月2日到2月8日間辦理報到手續時間，從航班起飛前2小時提前到3小時，建議旅客在起飛前1小時完成報到。
3.中華航空
中華航空在春節疏運時間，雖未改變桃園機場櫃檯服務時間，仍為早上5點開始，但建議旅客在航班起飛前2小時辦理報到，結束時間為航班起飛前1小時報到。另若在2月1日到28日期間，搭乘華航執飛航班，並完成預辦登機或機場自助報到服務的旅客，就可以獲贈華夏會員哩程500哩，預計3月8日匯入會員帳戶，每位會員限獲贈1次，自入哩日起36個月內有效。
留言