春節搭機要注意！4大航空公司起飛前1小時完成報到

2019-01-27 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



今年農曆春節總共有9天連假，不少民眾已經安排好出國旅遊，為了避免人潮眾多，多家航空公司針對旅運高峰祭出多項措施，像是調整出境航班報到時間，或是使用自動報到機就送哩程。

1.長榮、立榮航空

長榮及立榮航空從即日起到2月17日間，針對桃園機場出發的自營航班，調整出境航班報到櫃檯服務時間，報到櫃檯從早上4點15分開始受理，報到結束時間從航班起飛前40分鐘調整為60分鐘，建議旅客在航班起飛前3小時辦理登機手續，並在航班起飛前1小時完成報到及行李託運作業。

針對春節疏運，台灣虎航宣布從桃園機場出發航班，從2月2日到2月8日間辦理報到手續時間，從航班起飛前2小時提前到3小時，建議旅客在起飛前1小時完成報到。

3.中華航空