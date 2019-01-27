電動代步車亂象／「行人」騎上馬路 潛藏安全危機

2019-01-27 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



電動代步車依規定不得上路、不得雙載，但在街頭，電動代步車雙載上路卻很普遍。 聯合報系資料照／記者劉明岩攝影 分享 facebook 電動代步車被視為行人，應走人行道，但許多人行道不友善，代步車常被迫騎上馬路。有學者建議，將電動代步車歸類為自行車，未來應使用自行車道；也有學者認為，可繼續定義為行人，但代步車應從限速10公里降至5公里，保障安全。

多年來，不少立委及學者關切電動代步車路權問題。電動代步車在法規上應行駛人行道，但台灣許多人行道不是太窄，就是騎樓雜物及停放機車太多，代步車無法通行，只好騎上馬路。但代步車使用人常是高齡長者，反應、眼力、聽力較差，在馬路上險象環生，發生不少憾事。

「台灣混合車流情況愈來愈嚴重」，逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰表示，要先解決路權問題，將電動代步車歸類到自行車，合法行駛自行車道，同時可達到人車分流目的。

李克聰說，有了規範就要教育高齡者騎自行車道，警方也要依據規範執法，阻止代步車使用機車道，以免發生危險。

中央警察大學交通學系教授蔡中志認為，電動代步車不一定要重新定義，依照行人規範沒有太大問題，但行駛速度就應比照行人。他說，一般成人走路時速約5公里，因此代步車行駛人行道時，應限速在此區間，才不致對行人造成太大威脅。另外，現在許多代步車改裝提速，警方應落實執法，強制沒入。

多年前曾有電動代步車廣告，主打「孝順父母就送電動代步車，讓他們可以到處趴趴走」，淡江大學運輸管理系副教授羅孝賢批評，這支廣告傳播錯誤觀念，因為電動代步車不是交通工具，而是被定義為類似電動輪椅的醫療用品，絕對不能當作可以「趴趴走」的車子使用。

羅孝賢說，電動代步車定位不明，因此給予銀髮族適當教育格外重要，例如透過社會大學或拍短片宣導正確使用代步車。他說，電動代步車較矮，有些汽車可能沒看到就撞上去，因此過去他在擔任台北市交通局長時，曾輔導電動代步車「插旗子」或裝設LED燈，增加能見度，萬一真的勢必走上車道時，還有多一層保護。