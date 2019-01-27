電動代步車亂象／法律上的行人vs.長者身障者的車

2019-01-27 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今年１月苗栗縣苑裡發生轎車與電動代步車相撞車禍，騎電動代步車的老翁死亡。記者范榮達／翻攝 分享 facebook

去年10月基隆市92歲老翁駕駛電動代步車在車道龜速闖紅燈，撞上正要過馬路的行人，將對方拖行近3公尺；今年1月苗栗83歲老翁清晨騎醫療電動代步車出門，遭汽車從後追撞喪命。

醫療電動代步車是身障人士及年長者外出的好幫手，但因車身低矮，違規行駛在馬路可能被汽車駕駛人忽略而發生憾事；同時，代步車也有在馬路蛇行、逆向等危險行為，甚至撞傷他人。然而在交通法規定義下，代步車屬「行人」，肇事等同人撞人、人撞車，沒達到刑法公共危險罪的酒駕也無法取締。

台灣是生產醫療電動代步車外銷大國，唯相關單位沒有統計過國內多少人使用這類輔具。根據衛福部社家署對身障者購車補助的數據，近三年平約一年有500人左右申購新車。

高齡化社會的台灣意識到銀髮族駕車、騎機車的風險，交通部去年起開始管理高齡者的駕照，未來不必有駕照又同樣是四輪的動力車，可能是老人出門的新選擇。去年8月衛福部在長照計畫也納入失能者租借代步車的補助。

合格的醫療電動代步車最高時速為10公里，速度不快，但是它與人不一樣，有持續動力的特性，若操控的人一時緊張，沒能即時煞停，這樣的「人撞人」或「人撞車」可能致傷。

衛福部食藥署表示，他們管理的是醫療電動代步車的產品安全及合法上市，至於這項醫療器材的路權，由交通部定義。交通部說依道路交通安全規則，有馬達的輪椅、有龍頭的代步車是行人輔具，必須與行人一樣駛在人行道、沒有人行道時要靠路邊。現在的車輛強制險也不適用於代步車。

由於電動代步車在交通部的定義為行人，吐氣的酒精濃度未逾每公升0.25毫克的「酒駕」，也無法依道路交通管理處罰條例取締。也就是說，這類輔具逆向、蛇行、闖紅燈甚至帶些微酒氣，除非肇事闖禍，只能就違規行駛車道取締，其他防患未然的車輛交通規則無法約束他們。

警政署解釋，醫療電動代步車、電動輪椅屬刑法第185條之3的「動力交通工具」，達到公共危險罪的嚴重酒駕、肇事傷人等仍可移送。不過沒有相關事故的統計。

交通部運輸研究所說，已開始檢討慢車法規，希望增訂安全管理項目，減少未來事故傷害風險。