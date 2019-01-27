機捷昨傳異常今檢修 桃捷：5分鐘以上延誤去年僅一次

2019-01-27 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園機場捷運昨天發生異常，機場捷運公司今天進行各項預防檢修作業。圖／報系資料照 分享 facebook 桃園機場捷運昨天上午傳出列車延誤事件，適逢假日和學測第二天引發民怨，桃園機場捷運公司今天清晨進行各項預防檢修作業；桃捷公司表示，對於昨日異常造成不便，希望民眾體諒，去年整年度僅發生1次5分鐘以上延誤事件，機捷可靠度達99.96%。

根據桃園機場捷運公司了解，昨天上午7點40分一輛自A2三重站往A1台北車站北上列車，因列車天線收訊不良，列車自動偵測到異常，隨即啟動緊急應變措施，從原自動時速100公里，改以手動慢速25公里行駛至A1站，造成該列車延誤約10分鐘。

桃捷公司表示，當下啟動緊急應變SOP改以手動慢速行駛，確保旅客安全，處理期間也有透過廣播、各車站公告及旅客資訊顯示設備、公司網站等多重方式加強宣導，昨天中午就全線恢復正常營運。

桃捷公司指出，機場捷運通車即將屆滿2周年，營運以來，不斷維持「系統穩定、安全無虞」2大基本訴求，持續優化服務品質，根據國際地鐵系統通用代表系統營運可靠度指標MKBF，桃園捷運去年達到47.5萬車廂公里，相當於每發出2560車次，僅發生1次5分鐘以上延誤事件，可靠度達99.96%。

目前平均日運量從前年5萬6千人次成長至去年6萬3千人次，相當於每日平均成長近7千人次，今天也請維修同仁執行各項預防檢修作業，未來會持續優化服務品質。