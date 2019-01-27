照顧失智者 7成家屬曾想輕生

2019-01-27 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



失智者家庭需要友善鄰里主動關照，協助使用所需服務，以減少悲劇之發生。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台灣已是高齡化社會，每個家庭都可能有長者走向失智，據統計，長照悲劇報導從106年的11件增至107年的22件，其中照顧失智者又為高風險群；失智者有隨講隨忘記等10大症狀，讓照顧者身心疲累外，甚至曾有輕生的念頭。專家呼籲，失智者家庭需要友善鄰里主動關照，協助使用所需服務，以減少悲劇發生。

台灣失智症協會理事長賴德仁表示，輕中度失智患者外觀與一般人無異，行動能力好、看起來似乎不需要照顧，但因腦細胞受損，失智者輕則出現重複問問題、隨講隨忘記、走失、誤食、日夜顛倒、懷疑別人偷他財物、認為配偶外遇、個性改變、講不聽，甚至大小便處理困難等問題與症狀，長久下來容易磨掉照顧者的耐心。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，約有7成家屬在失智照顧歷程中曾有輕生的念頭外，仍有許多家屬會覺得有失智者很丟臉，擔心鄰里瞧不起，也覺得使用長照服務代表自己不孝，但其實這都是錯誤觀念。

她說，台灣已邁入高齡社會，建議由里長帶頭營造失智友善社區，並辦理講座，讓里民了解如何預防失智，及協助社區失智長者；如派出所員警巡邏時若發現失智者家庭時也請主動協助，讓服務資源連結。

湯麗玉呼籲，未來失智人口每年約增加1萬人，失智者家庭需要友善鄰里主動關照，協助使用所需服務，以減少悲劇之發生。建議民眾可多利用衛福部設立的73個失智共照中心接受個管師諮詢，了解確診後能使用的服務，也可多利用全台359個失智社區服務據點，以及300家日照中心等，就近接受服務。