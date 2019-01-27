觀光局帶雞排、珍奶宣傳台灣燈會 征服大陸人的胃

2019-01-27 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台灣江蘇交流燈會主燈金剛豬。圖／交通部觀光局提供 分享 facebook 交通部觀光局為宣傳台灣燈會及吸引旅客來台，2010年起與中國大陸江蘇合辦「台灣江蘇交流燈會」，今年邁入第9屆，昨晚在江蘇常州「恐龍城迪諾水鎮廣場」舉辦開燈儀式；主燈「金剛豬」閃亮登場，現場也販售炸雞排、臭豆腐、珍珠奶茶等台灣美食，強力行銷台灣魅力。

交通部觀光局主任秘書林坤源指出，此次主燈以「金剛豬」造型設計，命名為「金豬報喜」，把守護山林的山豬變身為充滿未來感的金剛豬。另為凸顯台灣豐富的山海旅遊資源，也運用墾丁白沙灣海浪、東港黑鮪魚、大鵬灣風帆、台灣東部沿海海豚，以及屏東蓮霧、鳳梨、香蕉與火鶴花等在地農特產，還有台灣旅遊代言人「喔熊組長」等元素，以光環境手法，與主燈一同布置，加深大陸民眾對台灣旅遊的美好印象。

交流燈區邀請知名的台灣士林夜市團隊進駐，藉由蚵仔煎、炸雞排、臭豆腐、花枝丸、霸王薯條、珍珠奶茶等等網紅台灣小吃的魅力，讓賞燈民眾親身體驗在台灣旅遊大啖美食的樂趣，宣傳台灣自由行。

台灣燈會自元宵節2月19日起至3月3日止在屏東縣東港大鵬灣登場，今年適逢台灣燈會30周年。為歡迎大陸旅客來台欣賞台灣燈會，交通部觀光局駐北京及上海辦事處結合組團社，推出「台灣燈會主題遊程」，來台參加燈會行程的旅客將可獲贈「屏安豬」小提燈及專屬紀念品。