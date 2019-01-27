懷孕沒變胖 當心影響胎兒

2019-01-27 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



孕婦增胖適當，才能生出健康胎兒。聯合報系資料照 分享 facebook 許多美麗女星懷孕卻沒胖多少，產後短時間就恢復曼妙身材，羨煞許多人。但懷孕沒變胖，是否會影響孩子未來健康？中山醫院婦產科主治醫師郭安妮表示，懷孕期間「增胖不足」，可能嚴重影響寶寶未來的健康、智力、學習與工作發展。

中山醫院婦產科主治醫師郭安妮表示，子宮、羊水、胎盤所需的養分全得由媽媽身上吸收，當子宮、羊水、胎盤養分不足或狀況不好，將提升媽媽早期破水、胎兒出生體重不足、胎兒出生發展成熟度不足等風險。

曾有大型研究追蹤不同出生體重的新生兒，追蹤至學齡到成年，結果發現，寶寶的出生體重越高，日後的健康狀況、智力發展、工作表現都較佳（但出生體重超過4000克，就不再有正相關）。因此，建議孕媽咪在懷孕期間要均衡飲食，並增胖到一定程度，確保媽媽跟孩子都有足夠的營養。

美國婦產科協會（ACOG）建議，懷孕前身體質量指數（BMI）小於18.5的人，懷孕期間要增胖12.5至18公斤；懷孕前BMI在18.5至24.9之間的人，懷孕期間要增胖11.5至16公斤；懷孕前BMI在25至29.9之間的人，懷孕期間要增胖7至11.5公斤；懷孕前BMI在30以上的人，懷孕期間要增胖5至9公斤。懷雙胞胎的女性，孕期要增加15.9至20.4公斤才行。

不過懷孕期間也非越胖越好，衛福部國健署提醒，倘若懷孕期間體重太重，生出巨嬰、剖腹產、罹患妊娠糖尿病、妊娠高血壓的風險都較高。