春節歌劇院不打烊 學學鄒駿昇展奇幻

2019-01-27 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



視覺藝術家鄒駿昇作品《諾亞方舟》。圖／學學文創提供 分享 facebook 春節即將來臨，別愁許多場館跟著休息，全家沒處去。台中國家歌劇院從初一起，天天推出各種不分年齡都適合的藝文活動，讓春節熱鬧過。

視覺藝術家鄒駿昇作品《禮物》。圖／學學文創提供 分享 facebook NTT放映室2月5日初一至10日初六，天天放好片，電影《舞動貝多芬》、紀錄片《探訪當代藝術-從街頭到藝廊》、音樂劇《小王子》、音樂會《顏尼歐•莫瑞克奈電影配樂經典》、紀錄片《舞動柏林：生命的節奏》、兒童版歌劇《魔笛》，都免費入場。

看片外，由聲音藝術家謝瀞瑩等人運用歌劇院涵洞空間創造的聲音實驗歷程「聲遊記」也值得聆聽觀賞。該計畫在歌劇院公共空間建構三組聲音裝置，分別以自然界當中的三種環境意象「聲：霧山谷」、「遊：森林道」、「記：古山洞」為名，聲音內容模擬自然聲景韻律，呼應歌劇院建築本身仿生、自然、有機的創作概念，展至2月10日。

影像設計師王奕盛設計的「吃飽睡好豬年好裝置」，2月5日至3月3日展出；已登場一陣的空花燈飾，展至2月20日，也讓藝文遊更趣味。2月8日至10日看片之餘，還可來歌劇院1F忘我廳與大劇院迴旋梯旁參加創藝手作市集，共有金玉滿堂小框畫、版印年畫、創意剪紙年畫等三種主題手作課程，上課一小時，活動費每人299元。

台北的朋友即日起不妨去學學白色展覽空間看視覺藝術家鄒駿昇個展「啟示的起始」。屢獲國際大獎的鄒駿昇，向來以插畫有如藝術品聞名，擅長結合古典細緻的筆觸、具時代感的切入點與富含童趣的想像力，像《諾亞方舟》呼應世界爭戰議題，《玩具車》相關系列透出對工業革命時期的想像，都有如召喚人們心靈的烏托邦。展至4月28日。