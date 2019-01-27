2段婚姻皆離婚 單媽與4子窩鐵皮屋賣地瓜維生

2019-01-27 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



40歲的謝姓媽媽20歲時就生下第一個孩子，至今已有4名孩子，兩段婚姻皆離婚收場，至今一家5口就住在台北市某處的頂樓加蓋鐵皮屋、夏熱冬冷，在創世基金會的協助之下賣地瓜維生，唯一的心願就是看著孩子順利長大。

人安、創世及華山基金會策略聯盟今天邀請4萬名寒士參加寒士吃飽尾牙，希望在寒冷的冬天給予他們溫暖。

謝媽媽表示，賣地瓜收入並不穩定，冬天時收入每月逾2萬、但夏天僅有1萬出頭，所幸在創世的媒合之下住在鐵皮屋，雖然環境不太好，但至少個棲身之處。謝媽媽指著其中一個孩子說，「1到5年級他就轉學5次」，平均每個年級轉學一次，就學不太穩定。雖然住在鐵皮屋，但總比不斷搬家來得好，「反正回到家就是睡覺而已」。

謝媽媽說，對街舞有興趣的20歲大兒子目前在某科大就讀表演藝術相關科系，為了協助家計平時也會去打工協助。

原本在知名工廠上班的謝媽媽表示，雖然薪水較好，但因其中一個孩子患有過動症，三不五時就要去學校，「但工廠請一天假就要扣兩天薪水」，曾經最慘一個月領的錢連一個電鍋都買不起，因此才會選擇時間比較彈性的地瓜車維生，雖然每月收入不穩定，但至少可以照顧到每一個孩子。

今天辦理的愛心尾牙全台有53957名善士捐款、金額從零錢到500萬元皆有，包括富邦集團500萬、建國工程50萬、劍潭古寺50萬、台新銀行公益慈善基金會50萬元等，而一度傳出最後短缺250萬元，富邦集團最後再加碼250萬元讓寒士尾牙可以順利進行。