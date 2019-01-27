國旅補助帶動旅宿就業市場？業者多無感

2019-01-27 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



勞動部日前表示，暖冬遊補助帶動就業市場，但多數業者不認同。聯合報系資料照 分享 facebook 勞動部日前表示，去年12月住宿業求才人數較往年同期增加18.4%，顯示暖冬遊補助帶動就業市場。但多數業者都說，主因是年關將至、徵求短期兼職人員，且我國觀光外匯從2015年至2017年驟減840億，觀光業前景不看好、人員流動率高，導致徵才熱絡的假象。

勞動部表示，去年12月住宿業新登記求才人數為3088人，較前一年同期增加18.40%；隨著第二波暖冬遊擴大補助加上春節旺季來臨，近期更帶動住宿業者大舉求才的熱潮。

業者則對暖冬遊帶動就業市場無感。中華民國旅行商業同業公會全聯會研究發展委員會召集人高洺塗表示，住宿業求才人數增長有兩個原因，第一個是年節到了，各飯店旅館都較忙碌，因此需要聘用短期兼職人員，這是每年普遍現象，不值得大驚小怪，跟補助更無關；第二個原因則是觀光業前景不佳，去職率高，因此有徵人需求。

高洺塗表示，我國觀光外匯收入從2015年的4589億元，下滑至2017年的3749億元，足足少了840億，近年住宿業投資明顯趨於保守，許多人都認為待在這個產業沒有安全感，紛紛轉業；徵才需求增加反而暴露出旅宿業不穩定、人才流動量過大的問題。

有台中龍頭飯店負責人說，補助對業績有幫助，但年節徵才很正常，未見擴大徵才現象。桃園飯店業者也說，補助只是短期，不會因此徵聘長期人員，頂多釋出一些短期職缺。

另一名台中旅宿業者則說，暖冬遊補助確實帶給部分旅宿業者信心，因此擴大投資，但近期仍聽到不少飯店要脫手易主的消息，未來前景有待觀察。