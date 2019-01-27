國旅補助又補助 業者：效果分散、拉低旅館水準

2019-01-27 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



為刺激觀光市場，交通部觀光局多次祭出國旅補助方案。聯合報系資料照 分享 facebook 交通部觀光局去年底補助國人到宜蘭、花蓮、台東、高雄、屏東旅遊，2個月內投入7億元、稱創造39億元產值；今年一月擴大至全台補助，截至24日補助逾6億元、稱創造37億元產值。但許多旅宿業者表示，第二波補助效果分散，沒幫到該幫的縣市，長期更恐拉低旅館價位水準。

去年底觀光局推出第一波暖冬遊方案，補助國人到宜花東高屏旅遊，原編列9500萬元經費，但申請熱烈，預算改為無上限。觀光局初估，去年2個月投入7億元、帶動110萬名旅次、創造39億觀光產值。

今年1月觀光局續推擴大暖冬遊方案，補助範圍擴及全台22縣市、總經費13億。觀光局表示，截至1月24日為止，申請補助金額超過6億元、105萬名旅次、創造37億元觀光產值，拉抬旅宿住房率及業績，後續將與地方政府研議推動淡季補助。

但南部旅宿業者私下表示，補助是希望幫助觀光客較少的縣市，第一波很成功，第二波補助效果卻分散，甚至「好的更好、壞得更壞」，例如台北、桃園旅客原本就較多，補助反而將原本要到外縣市的遊客帶到台北、桃園。

也有桃園旅宿業者說，補助帶來人潮，但一再補助民眾無感、甚至疲乏，且長期恐搭低旅館價位水準，政府應思考帶動整個觀光產業，而非單一補助旅宿業。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，冰島、日本等國遇到天災人禍，也曾透過補助刺激觀光市場，但特點是「救急」，而非像台灣浮濫補助。

他細數，政府去年陸續祭出花蓮地震、振興南灣、兩波暖冬遊補助，從年頭補到年尾，甚至研擬淡季常態補助；但觀光業環境不佳有很多原因，包括年金改革國民消費意願降低、外國旅客多半在台北旅遊，無法將效益分散到其他縣市等，這才是要從根本解決的問題。

李奇嶽說，補助是鴉片，吃久了旅客跟業者都會期待，一旦「上癮」要戒除卻很困難。他建議，政府應訂定觀光立國政策，比照科技業扶持，提供更多人力及預算向全世界爭取客源、開放天空政策吸引航線等，才能強化台灣的觀光產業體質。