安眠藥一顆變三顆… 國際專家說你可能白吃

2019-01-27 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



年過七旬的山根爺爺（化名）長期有睡眠困擾，看了醫師、持續拿安眠藥，但夜半睡不著的情況似乎很難改善，每晚吞下的安眠藥漸漸從一顆變成三顆。日前在親朋介紹下，他轉往設有睡眠中心的醫院就醫，經醫師問診與評估，他才知道他白天不運動、白天常看電視打瞌睡、白天省錢不開客廳電燈等生活習慣，恐怕才是失眠主因，難怪服用安眠藥並未達到治療失眠效果。

台灣睡眠醫學會監事、林口長庚醫院精神科睡眠中心主治醫師黃玉書說，近年歐美各國學者基於睡眠科學研究，紛紛提出治療失眠的新觀念。舉例來說，美國西北大學專攻睡眠醫學的神經科學系教授Phyllis C Zee，近年為美國衛生研究院彙整睡眠臨床治療指引。

Phyllis強調失眠的治療方法不只有安眠藥，應根據不同的大腦病理原因使用不同的治療方法與不同種類的藥物。簡化來說，其中一大類的失眠型態與生活作息較有關，另一大類的失眠型態與情緒較有關。

與生活作息較有關的失眠型態，關乎「恆定睡眠系統」與「日夜節律週期」的穩定性。前者指的是白天累積足夠活動量，夜晚才會想睡；若白天的活動量不足，晚上就容易輾轉難眠。

後者則是俗稱的「生理時鐘」，生理時鐘只受光線影響，在正常情況下，人們會在光線充足的白天保持清醒，傍晚後大腦才會慢慢分泌退黑激素，所以人類到夜晚才會漸漸想入睡；若連續幾日挑燈夜戰或假日足不出戶地補眠，大腦分泌退黑激素不足，可能使生理時鐘往後延，一回歸正常上床時間就睡不著了。

黃玉書在臨床上看見許多白天少運動或午睡睡太久的長輩，以及熬夜追劇、打電動、趕工作報告的年輕人，其失眠多半屬這類原因。研究顯示，這種類型的失眠不一定需要吃安眠藥，可先調整作息、增加運動量、並注意白天要有充足光照等，必要時再視情況依循醫囑搭配褪黑激素或食慾素（orexin）拮抗劑等藥物即可。

另一大類的失眠型態與情緒相關，這源於掌管情緒的大腦皮質或邊緣系統失調，進而影響下視丘。下視丘是自律神經與內分泌中樞，一旦神經與內分泌異常，將使人緊張、焦慮、保持醒覺，所造成的失眠又會回過頭來強化不安的情緒。研究顯示，這類型的失眠適合短期使用安眠藥來控制，必要時可使用抗憂鬱劑與抗組織胺，同時要搭配非藥物治療（如認知行為治療）、改善生活型態，才能有效改善失眠。