吳德榮：今陽光露臉仍偏冷 明清晨低溫近十度

2019-01-27 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



強烈大陸冷氣團影響，北台灣今天白天偏涼。聯合報系資料照 分享 facebook 中央氣象局發布低溫特報，由於強烈大陸冷氣團影響，今晨苗栗以北沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現攝氏10度左右低溫，農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害，民眾亦請注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意室內通風，以免一氧化碳中毒、使用電暖器具亦請注意用電安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，西半部前幾天靠著「輻射冷卻」作用，最低溫屢降至10度以下，如今已不復出現，原因是地表風強，破壞「輻射冷卻」作用。今晨真實色調衛星雲圖顯示，東海的雲街（cloud street）仍保持開放胞（open cell）特微，在台灣附近已呈現閉合胞（close cell），代表乾冷空氣已被海洋增暖、增濕。

他表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日台灣上空的雲層將逐漸減少，偶見陽光露臉，但天氣仍偏冷。明日西半部轉為「晴朗早晚冷」的天氣；清晨於沿海、空曠部分地區，仍有接近10度左右的低溫，應注意保暖；白天冬陽現、感覺舒適，氣溫回升。

他說，周二至周四冷空氣逐日減弱，白天氣溫漸升，早晚仍偏低，日夜溫差大。周五另一小股冷空氣南下，天氣明顯轉變，迎風面有雨、氣溫降、北台灣轉冷。周六冷空氣減弱，天氣好轉，氣溫回升。