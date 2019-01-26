今天3人遭罰20萬 1陸客當場繳清放行入境

2019-01-26 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



非洲豬瘟中央災害應變中心表示，昨天已開始實施針對外來人口自過去3年有發生非洲豬瘟的國家（地區）違規攜帶豬肉類產品入境，經裁處20萬元（含以上）且無法當場繳清金額者，拒絕其入境之措施。今日上午10時一位中國大陸籍旅客於桃園機場經裁罰20萬元後 ，於當下即完成繳納款，已放行入境 ；另有兩件我國旅客違規攜帶肉品，遭罰20萬元。

防檢局表示，該名大陸籍旅客今日上午自上海浦東機場搭乘春秋航空9C-8841班機入境桃園機場，攜帶豬肉乾、牛肉乾及鴨舌總計0.2公斤未主動申報，遭關務署台北關查獲，移送防檢局新竹分局裁罰20萬元。依據前述新措施，受裁罰20萬元以上之外來人口如未繳清罰款，防檢局將移請移民署依入出國及移民法第18條規定拒絕其入境。該名陸籍旅客拿到罰單後 ，以支付寶支付給租車公司兌現後 ，完成繳款程序，已順利入境台灣。

另外，今日另有2件我國籍旅客 ，均違規攜帶豬肉產品 ，分別自澳門入境高雄小港機場攜帶肉鬆火腿三明治，以及自香港入境桃園機場 攜帶臘腸，遭罰20萬元 ，雖尚未繳款 ，但因是國人故仍能順利入境 。

應變中心呼籲 ，春節將近 ，請國人轉知即將返臺的親友 ，切勿攜帶肉類產品回國 ，以防範非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入 ，保障國內畜禽生產安全 。國人如攜帶肉製品出國旅遊 ，未吃完也切勿帶回國 ，以免違規受罰 。