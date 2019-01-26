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那些醫院做最多全膝關節置換手術？前十名在這兒

2019-01-26 21:31聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

根據健保大數據資料，106年執行全膝關節置換術共約2萬7千件，健保給付特材總額約13億元；而全國有227家醫院執行此手術，其中82%的醫院，有超過半數以上的患者會選用健保人工膝關節。

人類的膝關節主要是連結大腿的股骨及小腿的脛骨，膝關節上還有個蓋子，被稱為髕骨，膝關節本身的關節面分為3大部分「內側股骨及脛骨關節面」、「外側股骨及脛骨關節面」以及「髕骨以股骨關節面」這一面又被稱為「滑車」。

人工膝關節置換術的置換建議是當膝關節的3大部分中有一處受傷、壞掉，若一般的標準治療無效後，可以接受半膝人工關節置換術；若3大部分中有兩部分已不堪使用，且已經侵犯到所有的關節面，則建議可以接受全膝人工關節置換術。

高雄長庚醫院骨科系關節重建科教授李炫昇說，人工膝關節置換術大多是「全膝置換」，半膝置換的人數仍少，全膝置換的年齡平均落在60歲以上到75歲之間，並以女性居多，目前沒有研究能說明為什麼女性占多數，但有許多假說認為與荷爾蒙有關，男女比大約是1比3。

其餘的置換手術則以半膝為主，半膝的患者有兩大族群，一群是因外傷導致關節3大部位其中一個部位受損的年輕人，年紀約落在40歲左右，另一群與全膝置換手術的族群相同，為60歲以上的長輩。

置換全膝蓋手術，通常屬於嚴重的患者，一般患者則可以使用簡單的補償手術做一改善。當軟骨輕微受損，如因外傷受損且面積低於25平方公分時，可以採取挖東牆補西牆的作法，從同一塊軟骨中，負重負擔較低的軟骨補到受損的軟骨上，另外也可以採取「軟骨再生法」，使用微創手術刺激骨髓幹細胞，在缺損的軟骨處，刺激長出纖維軟骨。

李炫昇解釋，人工關節置換後可以使用15到20年，對於60歲以上的患者而言，15到20年的使用長度是夠他們用的；但對於年僅40歲的患者而言，等到60歲時還可能要再重新置換一次，多數醫師會認為，若能延後置換手術的時間，就優先採取輔助治療。

人工膝關節置換術是使用合金放置在受傷的膝關節兩側骨頭上，原本骨頭與骨頭間扮演潤滑角色軟骨，則改用「塑膠」擔綱，而這一片塑膠就被稱為墊片，每一處的軟骨都有不同墊片的選擇，有專屬於股骨、脛骨、髕骨的墊片，而各自自費價格會依照材質的不同而有高低。

李炫昇說，一般民眾若要置換全膝手術，健保給付只需要自付1萬左右的價格；若全部採取自費，以一名外國人來台就醫的價格來說，得花25萬到30萬左右；若僅選擇自費墊片，便宜的單價落在2到3萬左右，較貴的則在6萬到7萬之間。

但隨著醫材研發的進步，墊片的材質愈來愈多樣，如鈷鉻材質、鈦合金或是陶瓷材質，其中陶瓷的材質表面滑，但也相對昂貴，近年也發展出超耐磨墊片，超耐磨墊片是經過特殊處理，將硬度提高，根據研究報告，超耐磨墊片的體外測試，1年磨100萬次，使用20年的磨損率，是低於一般的墊片，使用過程中也能減少80％的磨損率。

李炫昇說，選擇超耐磨墊片的患者，多數是有額外的需求，如仍希望在後半輩子做戶外活動等，若本身不需要這些額外的功能，健保給付的墊片與自費的墊片功能無異，民眾也無須擔心。

更多人工膝關節手術資訊，請看明天（一月廿七日出刊的元氣周報）。

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