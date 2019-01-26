人工膝關節那一種好？健保署長李伯璋這樣分析

2019-01-26 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



近80歲的鄭爺爺最近為了置換人工膝關節煩惱不已，聽這個朋友說用健保的就好，但另外一位親戚又說，健保的人工膝關節「好像比較容易壞，沒幾年又要再換一次，還不如使用自費的，比較耐久。」到底健保給付的人工膝關節好，還是自費的較優？

健保署長李伯璋表示，人工膝關節分為四個部分，包括大腿骨末端金屬套、小腿骨頂端金屬板、兩個金屬間的塑膠墊片（替代軟骨），以及塑膠膝蓋骨等組件；其中，可能需要「再置換」的組件，大部分都是金屬板間的塑膠墊片。

健保自開辦以來就給付人工膝關節，整組支付約4萬4千點至5萬1千點，截至107年底，健保全額給付的人工膝關節特材共有239項，經健保署掌握未納入健保給付、需要全額自費的人工膝關節醫材有37項，而在這37項需自費的醫材中多數是塑膠墊片，其實有35項可以找得到健保給付特材可供民眾選用。

為確保醫材品質，健保署在給付特材前均會邀集臨床專家協助把關人工膝關節組件的安全、效能以及相關成本效益，再從臨床專業角度評估是否納入健保給付。健保以民眾為最大利益為考量，若有健保給付的資源，就應該提供給患者使用，才能達到社會福利保險的美意。

李伯璋指出，由於人工膝關節置換術需開刀、住院，一般診所無法進行，必須在醫院執行。用健保大數據資料統計106年執行全膝關節置換術共約2萬7千件，健保給付特材總額約13億元；而全國有227家醫院執行此手術，其中82%的醫院，有超過半數以上的患者會選用健保人工膝關節。

進一步分析發現，106年接受全膝關節置換手術的2萬7千名患者中，六成五全部選用健保給付特材，僅有三成五會混搭健保特材與自費醫材，其中自費項目又以替代軟骨的塑膠關節墊片占率最高，選用整組（四個組件）全自費的人數非常少。

人工膝關節四個組件的價格有所差異，以塑膠墊片為例，一般曲度的健保支付5千多點，高彎曲度的支付1萬3千多點，而自費的塑膠墊片則要3萬3千元至8萬4千元不等。

李伯璋譬喻，就如同汽車有不同的品牌、不同配備及材質，而有不同價格，有人認為可以代步就好，但有人顧及安全會買配備較優的車輛，也有人有品牌迷思，或認為「名牌」、「貴的」就一定比較好。

部分患者選擇自費墊片，可能是認為自費墊片材質比較「耐磨」。但健保統計，103年有2萬2369位患者進行全膝關節置換術的患者，其中自費者僅3261人，並自該年度起連續追蹤3年發現，使用健保墊片與自費墊片的病患，其重置率，也就是再做一次手術換新墊片的比率都只有1.4%，意即短期追蹤顯示，健保墊片並沒有坊間所謂「比較不耐用」的狀況。

「大數據與實證可告訴我們，健保墊片是有品質保證的。」李伯璋表示，臨床醫師評估發現，健保給付的關節墊片平均可使用10至15年，若保養得好，甚至可用更長。

根據106年資料顯示，置換人工膝關節的患者，以70歲以上長者最多，占58%，其次是65至69歲，約22%，若以70歲置換人工膝關節、墊片能使用15年來計算，約使用到85歲甚至更久，因此，健保給付的關節墊片可以滿足大多數患者的使用需求。除非體重過重、活動力較強的患者，可考慮使用自費墊片。更多人工膝關節手術資訊，請看明天（一月廿七日出刊的元氣周報）。