讓臨終病人如願 花蓮慈濟安寧病房變身旅行社

2019-01-26 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



安寧醫療希望讓病人在生命的最後能選擇自己要的方式，花蓮慈濟醫院心蓮病房主任林煌仁表示，心蓮病房團隊努力為病人「圓夢」，最近為了幫助2位臨終病人完成心願，克服困難完成「心蓮旅行社」超級任務。

林煌仁畢業於慈濟大學醫學系，印象最深的是實習時，一位99歲的病人在他面前講話到一半突然往生，儘管已知對方時日不多，但一條生命在眼前驟逝無法挽回，讓林煌仁自問：還要當醫師嗎？直到接觸到安寧醫療，林煌仁找到了重心。

他分享，病友江先生在台東縣關山鎮務農40、50年，臨終前只想「回家巡田」。為了圓滿江先生回家一趟，心蓮病房醫護團隊用心規畫，透過醫療照護及交通安排，護送江先生回到關山，雖然只是坐在家裡看電視、話家常，能再看一眼守了一輩子的香蕉園，江先生心願足矣，欣慰地回到花蓮慈院心蓮病房。

另一位肺癌末期的雄哥，經常笑著說他有賢慧的太太照顧、有孝順的兒子，人生沒有其他心願了。但醫療團隊偶然聽到雄哥提起，住花蓮縣20幾年，卻沒有看過太魯閣。

慈濟醫院心蓮病房團隊開始規畫帶雄哥到太魯閣看峽谷的旅程。隨著海拔高度上升，醫療團隊隨時注意雄哥的肺部是否能負荷、適時用藥，最後，雄哥與醫療團隊、家人，在太魯閣雲海繚繞處合影。

林煌仁表示，安寧醫療最主要是要照顧病人與家屬的身心靈，努力照顧病人到最後。