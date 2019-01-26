藝人許效舜換過 還有那些人需要換人工膝關節？

2019-01-26 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



O型的人很陽光，但要是有雙O型腿，走路雙腳開開，確實不太雅觀。台安醫院骨科教授劉華昌指出，健保給付人工全膝關節置換標準嚴格，但有些人基於職業需要，例如五星級飯店資深經理、航空公司座艙長等，即使年齡才四、五十歲，仍強烈要求開刀，置換膝關節，才能走路端正，體態端莊。

除此之外，急診胖胖醫師也屬於膝關節退化的高危險群，台北郵政醫院院長陳健煜說，曾幫好幾名50多歲醫師患者換過人工膝關節，共同點為急診醫師、體型較胖，體重幾乎近百公斤。

陳健煜指出，絕大部分醫師執業時都屬於靜態，坐在診間，很少運動，就算肥胖，也是由椅子承受體重重量，但急診醫師不同，常因緊急狀況而需奔跑於急診室各角落，如果體型又較肥胖，對於膝關節確實很傷。

台北市立聯合醫院中興院區骨科主任施士亮也有同感，他指出，體重越重，走路、運動時，關節磨損狀況就會越嚴重，收治不少中壯年關節嚴重磨損的胖胖個案，提醒胖胖一族應該慎選運動，多游泳、騎單車飛輪，減少膝蓋因負重而提早磨損退化。

部分中壯年膝關節嚴重退化患者則是因為疾病，例如，痛風、類風濕關節炎，知名藝人許效舜多年來飽受痛風之苦，右邊膝關節因此壞損，嚴重O型腿，走路一跛一跛。

許效舜在106年10月30日至郵政醫院接受機械手臂膝關節置換術，術前先接受精密影像分析，開刀過程中，手術規畫師一旁操控電腦，執行導航任務，提供最佳下刀位置，以及各項醫材擺放位置及角度等訊息，以提高手術成功率。

陳健煜指出，因疾病所引起的膝關節退化磨損，幾乎兩腿都有病灶，許效舜左腿膝關節同樣磨損嚴重，日前他回診時，希望左腿膝蓋也能比照辦理，預定年後再次動刀。

不過，機械手臂膝關節置換術所費不貲，光是手術及醫材費用就要45萬元，絕非一般家庭所能負擔。劉華昌認為，以人工手臂來執行膝關節置換術，並非必要。

施士亮指出，墊片是全膝關節置換醫材中的一個零件，也是患者最常自費的手術醫材，用來取代關節腔的軟骨組織，較貴的墊片可以減少摩擦，延長使用年限。

需要自費換更好的墊片嗎？施士亮以車子來做比喻，法拉利一定比中華多利跑得更快、外型更拉風，但不是每個人都需要法拉利，如果老阿嬤只是偶而至公園、菜市場走走，那健保特材就很夠用。

關節置換的時刻主要分為兩種情形，一種是膝關節結構變化、另一種是膝關節受損後的症狀，當其中一種情形已讓患者受不了或是兩種情形皆存在，是建議更換關節的時刻。更多人工膝關節手術資訊，請看明天（一月廿七日出刊的元氣周報）。