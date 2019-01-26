老來掉牙不能享受美食 還容易罹患這種病

2019-01-26 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



根據一項超過36500名年長婦女的研究，掉牙嚴重的人發生高血壓風險，比一般人高20%。圖／本報資料照片 分享 facebook 老來掉牙，更易罹患高血壓？明天（一月廿七日）出刊的元氣周報將為您報導最新研究。根據一項超過36500名年長婦女的研究，掉牙嚴重的人發生高血壓風險，比一般人高20%。

科學家認為，改善牙齒衛生，可以降低成年人罹患這項疾病的風險。高血壓可能引起心臟病發作、腦中風、失智和其他可能致命的疾病。

科學家解釋其間的關聯，人們失去牙齒後，飲食習慣傾向於吃更柔軟或更多加工的食物，咀嚼次數因此變少而降低血流量。飲食模式的改變，可能與更多高血壓病例有關。紐約布法羅大學的Jean Wactawski-Wende教授說：「這些研究結果顯示，牙齒脫落可能是高血壓發生的重要因素。」

該研究發表在「美國高血壓雜誌」，該研究進行時，追蹤了大量研究，其中最徹底的調查之一，是從1998年到2015年，追蹤美國絕經後的婦女長達18年，對新診斷的高血壓進行初步牙齦健康評估。結果發現，失去牙齒的女性比牙齒健全的女性罹患高血壓的機率高出20%。有趣的是，這種關聯在較年輕以及身體質量指數（BMI）較低的女性中更明顯。

事實上，牙齒健康不良，與許多致命疾病相關，包括心臟病和癌症。一般認為，牙齦中的細菌可以進入血液並轉移到身體其他部位，引起各種發炎。