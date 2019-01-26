學測國寫／含糖飲料入題 作文引陶淵明家書

2019-01-26 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



大學學測今天下午第二節「國寫」有兩大題，第一大題為圖表，一個重疊的長條圖描述不同年齡層、學生族群消費含糖飲料多、寡，問考生如果政府要宣導防治少喝含糖飲料，應該從哪個族群下手。