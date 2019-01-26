影／太平山攝氏1度 遊客賞雪夢再等等

2019-01-26 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



冷氣團來襲，宜蘭縣太平山莊溫度今天白天氣溫從2度降到攝氏1度，濃霧、沒下雨，遊客湧入，搭蹦蹦車外，也期待氣溫再低一點，有雪景可以看 。

「水氣還不夠，但冷一點，濕一點，還是有機會！」羅東林區管理處太平山莊指出，今天遊客入園1300人次，多數都是一日遊，看到溫度只有1度，都期待再低一點、再低一點，降到零度以下就更有機會。