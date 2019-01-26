傳下期公費流感疫苗變四價 疾管署：過年後討論

2019-01-26 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



傳衛福部今年十月公費流感疫苗全面採用四價疫苗，疾管署回應，需待農曆年過後才會與專家決議今年疫苗計畫。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 越來越多流感疫苗公費對象願意自掏腰包打四價疫苗，去年甚至出現流感流行期才剛開始不到一個月，四價疫苗就被全數預約完畢的「搶打潮」。傳衛福部今年十月公費流感疫苗全面採用四價疫苗，對此，疾管署回應，因世界衛生組織尚未公布2019年及2020年流感疫苗成分，需待農曆年過後才會與專家決議今年的疫苗計畫。

衛福部傳染病防治諮詢會專家2017年已排定公費流感疫苗全面四價化將於2022年啟用，以免排擠其他疫苗經費。疾管署副署長羅一鈞表示，流感疫苗導入四價疫苗非最優先，目前排定最優先為擴大肺炎鏈球菌疫苗公費對象，年齡下修至65歲以上，擬2020年上路，可受惠178萬人，預計第一年將增加3.7億元支出。

肺炎已連續兩年擠下心血管疾病，高居國人十大死因第三位。根據衛福部統計，年度死亡人數超過一萬兩千人，且肺炎死亡人口超過9成是65歲以上的老人，但政府僅提供75歲以上長者免費接種肺炎疫苗。僅台北市、桃園市、台中市、彰化縣、嘉義市、台南市、連江縣及金門縣8個地方政府提供65至74歲民眾接種，其他縣市的長者只能花1千元左右自費接種23價疫苗。

另外，建議幼兒一歲前接種3劑的輪狀疫苗公費化，也優先於流感疫苗全面四價化時程。羅一鈞說，目前預計2121年有望將幼兒輪狀疫苗納入寶寶常規接種疫苗行列，一劑輪狀疫苗自費約2000元，納入公費後，可幫家長省下6000元，預估將受惠21萬人，每年增加3.9億元支出。

羅一鈞說，目前購入600萬劑公費流感疫苗約花費6億元，如全面改購四價疫苗將多出5.5億元支出。針對已排定好的疫苗優先順序，也不是全無翻案可能性，但修訂先後順序的前提為首先要找到財源，應付額外增加的預算支出，另外，需專家一致認為該疫苗有使用的急迫性。

羅一鈞強調，疾管署正收集各界對下一年度流感疫苗計畫的意見，了解國內外疫苗廠生產供應情形。並會於2月世界衛生組織公布新疫苗成分之後，於今年2月下旬至3月上旬間召開衛福部傳染病防治諮詢會，邀請國內專家討論2019年流感疫苗接種計畫的流感疫苗的選擇建議，再送衛福部和行政院核定。