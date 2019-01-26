北醫大慈善義賣 款項捐台東孩子的書屋
堅持守護偏鄉弱勢的承諾，台北醫學大學今天舉行「愛要有您，愛無所畏」2019歡樂慈善義賣會，吸引近百名善心人士熱烈競標，包括舉重名將郭婞淳與行政院前院長陳冲等人都到場共襄盛舉。此次義賣款項將全數捐給又名「台東孩子的書屋」的社團法人台東縣教育發展協會，協助建置學齡前孩童照護空間與心理諮商室。
北醫大表示，歡樂慈善義賣會每年都選在農曆春節前的寒冬時節舉行，今年已是第五屆，獲得北醫體系主管、校友熱烈迴響，捐出32件個人珍藏物品進行拍賣。其中，董事長張文昌提供在美日兩國均獲獎無數的蘇秀娥「大自然的和諧」油畫畫作，蘇秀娥為北醫大藥學系第五屆校友張東玄的夫人，由張文昌特別情商邀畫。
北醫大校長林建煌則捐出由馬紹爾群島總統希妲．海妮(Hilda Heine)致贈的當地國寶藝術，一個由貝殼和林投葉編綴而成的圓盤飾品，帶有濃濃的太平洋島國風情，以感謝北醫體系所屬雙和醫院，長期派遣醫療團照顧該國民眾的健康，也象徵兩國邦誼堅定而永恆。
其他的拍賣品也都深具意義，如副校長李飛鵬捐出的「家族詩集繪本」，是以他的新詩作品「樹也會寫字」為素材，並請太太、女兒與孫女一同完成的繪畫，共有中、英、法、日等譯本，一本書承載了文學、哲學與藝術，以及不斷從書本散發出的那股濃得化不開的溫暖親情。
通識教育中心主任張錫輝提供的「西說古文」，為清光緒34年(1908年)由清末桐城派古文家林紓用古文翻譯的福爾摩斯小說，是他就讀研究所時的老師所贈，有師生傳承之情。
體育長甘乃文提供IWF國際比賽用舉重五公斤槓片，上面有多次拿下世界冠軍的舉重國手郭婞淳親筆簽名。郭婞淳是台東人，此次與北醫體系一起為家鄉盡點心力。北醫附醫院長陳瑞杰捐出史瓦帝尼王國50周年紀念郵票與長頸鹿木雕，代表著台灣與史瓦帝尼王國的深厚友誼。
林建煌表示，北醫大建校至今近一甲子，近年來辦學績效卓著，多項國際高等教育評比都高居國內私校第一名。除了全力提昇教學、研究、服務及國際化等領域的能量外，也積極投入公益活動，善盡大學社會責任。2015年開始舉辦歡樂慈善義賣會，並將每年義賣所得分別捐給公益平台文化基金會「台東孩子的書屋」、高雄市那瑪夏區達卡努瓦部落、台灣身心障礙者音樂關懷協會及財團法人張炎虎社會福利基金會。
林建煌強調，每一位孩童在成長過程中，都有許多急需關注的教育課題，包括課業內外的學習、興趣的培養，以及心靈關懷。這些年來，北醫體系協助社團法人台東縣教育發展協會建置學齡前孩童照護空間與心理諮商室之外，也指派一名心理師長駐當地，守護數百名書屋孩子的身心健康，陪他們健康長大，成為國家社會有用之人。
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