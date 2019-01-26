北醫大慈善義賣 款項捐台東孩子的書屋

2019-01-26 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



堅持守護偏鄉弱勢的承諾，台北醫學大學今天舉行「愛要有您，愛無所畏」2019歡樂慈善義賣會，吸引近百名善心人士熱烈競標，包括舉重名將郭婞淳與行政院前院長陳冲等人都到場共襄盛舉。此次義賣款項將全數捐給又名「台東孩子的書屋」的社團法人台東縣教育發展協會，協助建置學齡前孩童照護空間與心理諮商室。

北醫大表示，歡樂慈善義賣會每年都選在農曆春節前的寒冬時節舉行，今年已是第五屆，獲得北醫體系主管、校友熱烈迴響，捐出32件個人珍藏物品進行拍賣。其中，董事長張文昌提供在美日兩國均獲獎無數的蘇秀娥「大自然的和諧」油畫畫作，蘇秀娥為北醫大藥學系第五屆校友張東玄的夫人，由張文昌特別情商邀畫。

北醫大校長林建煌則捐出由馬紹爾群島總統希妲．海妮(Hilda Heine)致贈的當地國寶藝術，一個由貝殼和林投葉編綴而成的圓盤飾品，帶有濃濃的太平洋島國風情，以感謝北醫體系所屬雙和醫院，長期派遣醫療團照顧該國民眾的健康，也象徵兩國邦誼堅定而永恆。

其他的拍賣品也都深具意義，如副校長李飛鵬捐出的「家族詩集繪本」，是以他的新詩作品「樹也會寫字」為素材，並請太太、女兒與孫女一同完成的繪畫，共有中、英、法、日等譯本，一本書承載了文學、哲學與藝術，以及不斷從書本散發出的那股濃得化不開的溫暖親情。

通識教育中心主任張錫輝提供的「西說古文」，為清光緒34年(1908年)由清末桐城派古文家林紓用古文翻譯的福爾摩斯小說，是他就讀研究所時的老師所贈，有師生傳承之情。

體育長甘乃文提供IWF國際比賽用舉重五公斤槓片，上面有多次拿下世界冠軍的舉重國手郭婞淳親筆簽名。郭婞淳是台東人，此次與北醫體系一起為家鄉盡點心力。北醫附醫院長陳瑞杰捐出史瓦帝尼王國50周年紀念郵票與長頸鹿木雕，代表著台灣與史瓦帝尼王國的深厚友誼。

林建煌表示，北醫大建校至今近一甲子，近年來辦學績效卓著，多項國際高等教育評比都高居國內私校第一名。除了全力提昇教學、研究、服務及國際化等領域的能量外，也積極投入公益活動，善盡大學社會責任。2015年開始舉辦歡樂慈善義賣會，並將每年義賣所得分別捐給公益平台文化基金會「台東孩子的書屋」、高雄市那瑪夏區達卡努瓦部落、台灣身心障礙者音樂關懷協會及財團法人張炎虎社會福利基金會。