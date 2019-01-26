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疾管署駁選舉流感疫苗 老人肺炎疫苗擬109年開打

2019-01-26 14:11中央社 台北26日電

媒體報導稱衛福部因選舉考量，今年下旬可能改用4價流感疫苗，遭疾管署駁斥，強調明年擬先開放老人肺炎疫苗及中低收入戶幼童的輪狀病毒疫苗，預計111年才會全面升級4價疫苗。

中國時報今天報導，衛生福利部考量明年是選舉年，因此今年10月開打的公費流感疫苗可能全部升級為4價，也可能只開放高危險群使用4價疫苗，仍待行政院拍板。

衛福部疾病管制署副署長羅一鈞今天接受中央社記者訪問時表示，世界衛生組織（WHO）每年2月會公布北半球今年下半年可能流行的病毒株，疾管署2月下旬至3月才會召開專家會議，討論公費流感疫苗用3價還是4價，「不是衛福部說了算」，強調沒有選舉考量。

羅一鈞說，近年民眾對於4價疫苗接受度愈來愈高，外界也不斷有呼聲傳出，要求全面升級為4價疫苗，但流感一次採購就是600萬劑，全面升級所需經費不小，必須找出額外財源，不然根據民國106年專家擬定的疫苗政策計畫，111年才會全面導入4價流感疫苗。

此外，根據會議結論，65歲以上長者的肺炎鏈球菌疫苗、幼童的輪狀病毒疫苗的優先順位都在4價流感疫苗之前，必須有足夠學理依據和公衛效益，才可能讓4價流感疫苗「插隊」，否則恐排擠到其它疫苗經費。

羅一鈞指出，疾管署近日已提出為期5年的「提升國民免疫力計畫」，最快明年起全面開放65至74歲老人家接種公費肺炎鏈球菌疫苗，並且開放中、低收入戶家庭的幼童接種公費輪狀病毒疫苗，相關計畫仍在等待行政院最後核定。

他表示，全面施打公費肺炎鏈球菌疫苗共編列新台幣3.7億元預算，採用可預防23種病毒的23價疫苗，每5年打一次，可替民眾省下約1000元費用，全台178萬名65至74歲老人家可望受惠。

幼童的輪狀病毒疫苗則建議在出生一年內接種3劑，目前每劑需自費1000元，明年起先開放中、低收入戶家庭幼童接種，預計將有3000名幼童受惠；111年將編列3.9億元經費，全面納入常規疫苗，每年將有21萬名幼童受惠。

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