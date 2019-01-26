春節來屏東綠色約會 林管處力推三大森林園區

2019-01-26 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



墾丁森林遊樂區是一座大自然寶庫。圖／屏東林管處提供 分享 facebook 今年春節假期長達九天，台灣燈會又在屏東舉行，屏東林管處力推春節期間安排一場綠色約會，遊客到屏東賞燈之餘，可以選擇體驗屏東縣的三大森林遊樂區，林後四林平地森林遊樂區開闊、墾丁森林遊樂區是森林寶庫、雙流森林遊樂區水綠皆美，最適合在春節期間，安排一場與綠意的約會。

墾丁森林遊樂區位於墾丁國家公園內，區內熱帶植物超過千種，還有台灣少見的地形特色，如「仙洞」、「銀龍洞」、「垂榕谷」、「一線天」等自然景觀，每走一回，除了可以享受天然芬多精外，更猶如探訪天地間最珍貴的寶庫，光看自然地形與熱帶植物林，這個春節保證值回票價。

雙流國家森林遊樂區有「水森林」之稱，可以想見這裡有水有綠，如果喜愛溪澗景觀，非常值得一遊。屏東林管處表示，區內以「溪流」為最大特色，溪流、瀑布、山澗，讓雙流在白瀑之間更具靈氣，而且園區內處處綠意，動植物皆豐富，青山綠水環抱整個園區，絕對是遠離塵囂、享受森林浴的好地方。

林後四林平地森林園區位於潮州鎮，是一座具特色的生態教育園區，經屏東林管處積極造林，區內綠意年年成長，自然生態尤其豐富，燕鴴、黃尾鴝、黑翅鳶等鳥蹤都曾出現，常吸引賞鳥人聚集，這裡還有二峰圳的復刻版，趁著春節假期來此，正可享受綠意的開闊。