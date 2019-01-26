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身障者有脂肪肝偏多 醫師：應定期追蹤

2019-01-26 13:22中央社 桃園26日電

春節腳步將屆，肝病防治學術基金會與台北市華中扶輪社今天在桃園為身障朋友進行免費肝病等檢查，醫師也提醒，全台身障者有脂肪肝的人數偏多，建議定期追蹤。

肝病防治學術基金會、桃園市政府衛生局、台北市華中扶輪社等十多個公益團體上午在桃園市舉辦「迎春送暖、有愛無礙」活動，同時也為身障朋友進行免費肝病、血液常規、癌症指數、腹部超音波等多項檢查。

桃園市長鄭文燦並推著身障朋友的輪椅進入會場，受到熱情歡呼，他在致詞中推崇肝病防治學術基金會長期對台灣肝病防治的貢獻，同時也感謝華中扶輪社熱心幫忙，讓這項活動，能在全國各地獲得熱烈迴響。

鄭文燦說，「保肝愛肝」的觀念，就是讓國人生活能更健康，獲得更大的保障，也希望對肝臟的檢查成為國人在健康檢查中的常態；而現在的檢查技術很快速，行動醫療車也可以四處巡迴，對偏鄉、身障朋友提供更大便利。

台大醫學院名譽教授，也是肝病防治學術基金會執行長楊培銘醫師說，肝病防治學術基金會從103年起陸續在嘉義、台北、雲林、新北、桃園等地為脊髓損傷等朋友進行免費的肝臟檢查，也發現現代人吃太好，又很少動，脂肪肝人數偏多；他建議國人定期追蹤，每半年抽血驗肝指數及做腹部超音波檢查，建立各項愛肝防護。

參加今天活動的脊髓損傷潛能發展中心講師袁凱昌說，他在當兵期間，因為一場場車禍造成頸椎粉碎、鎖骨、肋骨及手臂多處骨折，雖然命救回了，但是中樞神經卻受損，導致四肢癱瘓。

袁凱昌談到，他在大學時代表台灣到大陸及日本各地，參加國際機器人比賽。拿下不少大小賽事獎項，畢業後也有竹科公司邀約上班，但人永遠不知道「意外與明天哪一個會先到來」，最後經過很多人的幫助，並且在脊髓潛能發展中心重新找到自己。

袁凱昌說，很多身障朋友因為長期服藥的關係，更需要藉由長期的肝臟檢查與追蹤，確保身體健康，他也非常感謝肝病防治學術基金會與華中扶輪社，為身障朋友所做的一切，尤其在歲末年終之際，更添增不少愛心與溫暖。

肝病身障者鄭文燦
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