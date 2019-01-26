台大醫師曝忘年會荒謬獎品 竟有人捐「開過的洋酒」

2019-01-26 12:13 聯合新聞網 綜合報導



施景中說，醫師本薪不高，年終也不會特別多。 聯合報系資料照 分享 facebook

醫院醫師工作事務繁重，但外人都認為可領高薪、高社會地位，仍十分嚮往，然而實際上也有許多「荒唐事」。台大醫師施景中表示，醫院內各科的的忘年會，常收到奇怪的獎品，包括開過的洋酒、廠商送的年曆本，甚至一名分院主任朋友，今年年終僅收到1萬元左右。施景中也說，新聞說長庚醫院年終豪發6個月薪資，但其實醫師本薪不高，直說「6個月不知道能發到多少」。

台大醫院婦產部主治醫師施景中昨日在臉書發文，他表示自己下班時，到家醫部門施打疫苗時，同仁問他「忘年會捐什麼」，他則回應「8000元」，同仁直誇「這麼好啊，我們這裡有人捐開過的洋酒」，讓他非常傻眼。

施景中表示，婦產科的忘年會上，曾有醫師捐出過期的餅、廠商提供的年曆本、用過的跳舞機，直說「原來大家都差不多」。

此外，施景中另一名朋友是分院主任，年終卻僅收到1萬元左右，他表示，新聞雖說長庚醫院今年大手筆，年終豪發6個月薪資，但其實醫師本薪不高，6個月不知道能發到多少，無奈寫下「呵呵，沒關係，活得開心就好」。

貼文一出引發網友熱烈迴響，許多人對於施景中捐現金的舉動非常讚賞，留言「現金最實在」、「真是佛心來的」，其他許多人在忘年會也都收過奇怪的獎品，如小米AI音響、香皂、鞋拔、護士鞋廠商回饋的拖鞋、100元全家禮券、看過的書、郵局禮券、廠商送的銀寶善存。