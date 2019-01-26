擴大暖冬遊剩五天 業者嘆「熱度減、民眾恐已無感」

2019-01-26 12:08 聯合新聞網 綜合報導



觀光局再加碼「擴大國旅暖冬遊」，最高每人每天可領1500補助金額。圖為示意。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

交通部觀光局推出的「擴大暖冬遊」補助方案已近尾聲，但有業者指出，1月中前的數據顯示，國旅熱度已大不如前陣子剛推補助之際，業者認為，擴大方案補助範圍是全台灣，補助費用也較上次方案少，也陸續有些縣市宣布延長補助期限，民眾恐怕已經無感。

根據《東森新聞》報導，有業者指出，觀光局頻推旅遊補助，因上波「前進宜花東，擴大暖冬遊」方案迴響熱烈，又趁勢推出「擴大暖冬遊」方案，但就1月中前的數據看來，該方案所帶來的效益似乎已大不如前。

業者認為，民眾已對旅遊補助疲乏，加上此次擴大暖冬遊方案補助範圍是全台灣，也沒有如上次方案一樣，另外補助交通費，導致民眾興趣缺缺，此外，桃園、新竹等縣市還陸續宣布延長補助期限，恐怕更讓民眾疲倦，直說「不會為了1000元特地出門旅遊」。

也有業者表示，這次方案範圍擴及全台，不像上次的方案，僅限高屏宜花東，因此較缺旅客縣市的業者才會沒什麼特別感受。業者認為，2月適逢春節連假的旅遊旺季，觀光局應在3、4月淡季時，再推補助較為合適。

觀光局表示，隨著寒假來臨，擴大暖冬遊活動持續加溫，旅宿業申請補助案件也快速成長，截至24日為止，共有45萬房申請補助，約有105萬人次使用住宿優惠，補助金額約6億元，已超過預定金額一半以上，初估可創造37億元的觀光效益。團體旅遊部分則約500團旅行團申請，參團人數約2萬2000人，補助金額約1500萬，初估將創造1億元觀光效益。