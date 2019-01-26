女大生車禍植皮不換藥 打開紗布竟爬滿肥蛆

2019-01-26 10:59 聯合新聞網 綜合報導



一名18歲的女大生，因騎車摔倒導致右腳背有一傷口，醫師打開紗布後，女大生腳上的傷口竟爬滿一堆蒼蠅幼蟲。示意圖／ingimage 分享 facebook

高雄一名18歲的女大生，因騎車摔倒導致右腳背有一傷口，就醫後醫師叮嚀她，每隔2天就必須換藥，隔周再回診，然而女大生卻未確實換藥，隔週回診時，醫師打開紗布後，女大生腳上的傷口竟爬滿一堆蒼蠅幼蟲。醫師指出，因女大生一周都沒有換藥，恐怕有母蠅在傷口附近產卵，生下的蛆鑽入紗布下，傷口儼然成為蟲窩。幸好女大生有回診，否則恐怕得面臨截肢。

根據《蘋果日報》報導，高雄市立大同醫院整形外科主任沈彥廷日前接獲一起案例，一名女大生騎車摔倒後，右腳背磨地，導致整塊皮膚缺損，沈彥廷為女大生進行清創手術，再使用她大腿等處皮瓣做植皮手術，之後要求女大生返家後，每2天必須換藥、隔周回診。

然而，女大生隔周回診後，兩人都嚇壞了，沈彥廷打開女大生傷口處的紗布後，發現約40隻白色小蟲在傷口上爬，研判小蟲應是蒼蠅幼蟲蛆。女大生表示，一周下來都沒換藥，也覺得傷口有些痛痛、癢癢的，殊不知竟是有蟲在傷口內。

沈彥廷研判，應該是有母蒼蠅在紗布附近產卵，卵孵化成蛆後，幼蟲鑽入傷口紗布下生長，由於蛆好吃潰爛傷口的腐肉，女大生又都不換藥，未確實照顧傷口，才會一周就聚集40隻蛆。

沈彥廷表示，只要有傷口就要好好照顧，每人狀況不同，應聽從醫囑換藥，該名女大生傷口嚴重惡化，又被蛆入侵，若再未就醫，恐會引發全身性感染，最後面臨截肢狀況。目前沈彥廷已將女大生傷口上的蛆都除光、重新上藥。