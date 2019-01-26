過年9天 彭啟明：天氣大致不錯

2019-01-26 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



大家關心過年9天連假的天氣，氣象達人彭啟明在臉書發布「兩分鐘報天氣」影片指出，現在看起來沒有很強的冷空氣南下，但有二、三波冷空氣，北部、東部變化較大，中南部大致一樣。

彭啟明指出，下周、也就是過年的前一周是回暖的格局，過年連假的前半、中段及尾聲都有些冷空氣。每二、三天會有好、有壞，是典型冬天的東北風型天氣，大致上天氣不錯，沒有到寒流等級的冷空氣影響。