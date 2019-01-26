過年美食多怕肥一圈 美女營養師教聰明5招

2019-01-26 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



衛福部台中醫院營養師詹于萱（左）建議吃原態食物、少加工、醬料、勾芡，營養師陳翊甄（右）建議先吃青菜、點心可以用水果取代，女性一天不要超過二個拳頭大小。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 過年圍爐團聚，美食佳餚不斷，零食又多，很多民眾都怕過完年變胖，台中榮總營養室今年研發金豬年「增肌減脂」年菜，強調加強蛋白質以及高纖低脂的蔬菜攝取；衛福部台中醫院營養師陳翊甄、詹于萱傳授5招，包括吃原態食物、湯清味美、先吃青菜、酒飲要適量，以及點心聰明選。

設計這套年菜的台中榮總營養室營養師陳妍蒨說，今年台中榮總營養室特別為金豬年設計的8人份「重肌低脂」健康年菜，包括「花團錦簇（馬鈴薯沙拉）」、「金雞報喜（狗尾雞藜麥湯）」、「魚躍龍門（清蒸魚）」、「蘋果米布丁」等。

她指出，這套年菜加強蛋白質與青菜攝取，不但有大黃瓜、長年菜心、彩椒入菜，連蘿蔔糕都與鹹蛋黃拌炒成了金沙蘿蔔糕，甜湯也加入補氣潤肺的紅棗銀耳，適合全家人共享。這套年菜食譜請上網台中榮總首頁，搜尋「為銀髮寶貝準備吃巧吃好的歡樂年菜」即可。

營養師詹于萱建議，過年大魚大肉，可挑選天然、無加工的原態食物，避免香腸、臘肉或醃漬食物，圍爐火鍋裡丸餃類也是地雷食物，淺嘗即可；吃火鍋首選「清湯味美」，以昆布、番茄當湯底取代沙茶、麻辣鍋底，少沾醬、少喝湯。

營養師陳翊甄建議，可改變進食順序，先吃蔬菜類，增加飽足感，減少熱量攝取，也可延緩血糖飆升，再吃豆魚肉蛋類，最後才是全穀根莖類，若吃了1片蘿蔔糕（約70g）或是1小片年糕（約25g），相當於1/4碗飯，1顆發糕（200g）將近1碗飯，就要取飯量；一罐啤酒330cc約等於1/2碗飯熱量，含糖飲料也是熱量爆表，應限量飲用，或用開水、無糖飲料取代。