學測保暖做好、雨具勿忘 吳德榮：今天愈晚愈冷

2019-01-26 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天清晨起強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，白天北部及東半部有局部短暫雨。聯合報系資料照 分享 facebook 今天是大學學測的日子，考生及陪考家屬清晨出門應該有感受到涼意。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，強烈大陸冷氣團南下，北台灣轉陰冷，愈晚愈冷，其他地區氣溫也逐漸下降；今晚、明晨嘉義以北沿海、空曠地區，最低溫將降至10度以下。

吳德榮指出，今晨截至6時最低氣溫出現在中部及台南空曠地區，平地站：中寮8.8度、玉井9.8度、雲林分場9.9度、竹崎9.9度；局屬站：嘉義11.5度，主要是輻射冷卻造成的，與正在南下的冷空氣無關。至於前兩天發生低氣溫的新竹峨眉，前天7.6度、昨天8.2度，今晨因風力增強，破壞輻射冷卻作用，今晨反而溫度沒這麼低，溫度13.1度。

他說，最新（25日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今迎風面水氣逐漸增多，北海岸、北部山區及東北部有一些局部短暫雨；台北雲量增多、鄰近山區有一些零星飄小雨的機率。

吳德榮表示，明天氣好轉，陽光露臉，氣溫仍偏低；下周一各地又轉為晴朗早晚很冷的天氣，清晨沿海、空曠局部地區最低溫仍在10度左右。下周二至周四（29至31日），冷空氣逐日減弱，白天高溫漸升，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大。下周五(1日)另一小股冷空氣南下，天氣明顯轉變，迎風面有雨、氣溫降。

中央氣象局表示，今天清晨起強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，清晨最低溫出現在嘉義為11.5度；今天適逢大學學測第二天，請考生留意天氣變化、適時增添衣物。

氣象局表示，白天受強烈大陸冷氣團影響，北部及東半部有局部短暫雨，溫度方面，北台灣高溫僅16、17度，中南部及花東約20至25度；今晚起至明天清晨是這波冷空氣影響最明顯的時候，嘉義以北及宜蘭沿海空曠地將出現10度左右的低溫，水氣稍增多，明天桃園以北及東半部地區將有局部短暫雨，中南部地區則大致上多雲到晴。