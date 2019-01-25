港日流感疫情好嚇人 疾管署這幾招出國不怕中標

2019-01-25 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



長達9天春節連假即將到來，農曆年節一向是出國旅遊旺季，但國人最愛的香港及日本今年流感疫情嚴峻，疾管署強調，年假時期正是各國流感高峰期，民眾出國前可先接種流感疫苗，機場體溫檢疫站若發現疫區旅遊史民眾有發燒症狀，將要求其入境後必須有就醫紀錄，避免疫情擴大。

根據香港衛生防護中心昨公布最新數據，本次流感高峰期中，香港已有一百八十五宗成人嚴重流感個案，當中八十一宗死亡，幼童流感情況較過往相比「非常嚴重」，政府宣布全港幼稚園提早放年假；日本厚生勞動省也推估，日本流感患者數已達約213萬人，接近上一季大流行水準，最多的族群也是5到9歲兒童。

疾管署副署長羅一鈞表示，近期北半球溫帶地區國家流感活動度持續上升，各國檢出病毒型別以H1N1為主，與我國本季流感疫苗吻合度高，預計可達7成保護力，為近3年最高紀錄，在國內接種疫苗，出國遊玩就可多一層保護力。目前尚有約5.8萬劑公費流感疫苗，分別為成人劑型約3.5萬劑、幼兒劑型約2.3萬劑，預計下週二將再補進4萬劑四價疫苗。

羅一鈞提醒，因流感疫苗需接種兩周後才能產生完整保護力，從國內準備口罩、乾洗手等防疫道具也很重要，當搭乘飛機時，鄰座乘客有類流感症狀、出入人潮擁擠場所，務必戴口罩自保、保持手部衛生。