第二屆南山醫務社工獎入圍名單揭曉 3月19日頒獎

2019-01-25 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



全台唯一專為醫務社工設立的「南山醫務社工獎」第二屆入圍名單揭曉，今年共計有6家醫院的醫務社工團隊和6位醫務社工入圍，以看見社會需要，主動整合資源、延伸服務範圍的特色，從全台76家醫院98件的報名推薦中脫穎而出。

頒獎典禮將於3月19日舉辦，為第一線醫務社工團隊及夥伴加油鼓勵，表達對醫務社工的重視與肯定，更希望將醫務社工默默付出、雪中送炭的感人精神發揚光大，為台灣社會增添幸福力量。

由衛生福利部擔任指導單位，南山人壽慈善基金會與中華民國醫務社會工作協會，共同設立「南山醫務社工獎」。

南山人壽表示，「南山醫務社工獎」去年獲得熱烈迴響，今年擴大邀請範圍，增加各醫院參加個人組名額，讓第一線社工人員或堅守醫務社工崗位的資深主管都有機會參加，此外，來自各地精神專科醫院的參與，也讓涵蓋不同領域的醫務社工有更多的交流機會。

南山人壽指出，今年評審團陣容也更多元，包括來自媒體界、社會學界以及具醫療與醫院管理或財經背景的專家，以宏觀的角度進行評選，也讓更多領域專家來闡釋這項專業工作的價值。

南山人壽表示，從參賽資料中發現，醫務社工發揮高度助人者熱情與專業，在病人與家屬最需要的時候伸出援手之外，更看見社會需要，整合在地需求與各界資源，讓關懷更持續、讓工作更有溫度，為台灣社會建構了一個無縫的健康照護系統。

第二屆「南山醫務社工獎」經跨領域評審團初審，從社工精神與專業、服務成效、創新或特色等不同面向，評選出團體、個人組各6名入圍者，後續將再進行決審會議，評選出「典範獎」、「優秀獎」得主，並於108年3月19日(二)舉行頒獎典禮公開表揚。