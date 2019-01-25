照顧東部慢飛天使 民間團體募盼建構遠距早療平台

2019-01-25 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



台東偏鄉部分孩子有發展遲緩問題，他們又多是弱勢，有時職能治療師需翻山越嶺從台北到台東，光是交通時間就要花上兩天。科技部前瞻司推出「科技突圍」計畫，將補助全台2案建構科技突圍平台，台灣公益社會實踐協會提案建構「偏鄉早療跨領域專業整合平台」，盼透過科技打破距離藩籬，讓治療師能夠透過遠端視訊及資訊整合系統，即時評估孩子的狀況及給予引導，並協助台東當地的老師，為慢飛天使進行療育工作。

台灣公益社會實踐協會秘書長蔡美燕指出，該協會服務台東東河、成功、長濱三鄉鎮，都是沒有火車經過的鄉鎮，是交通相當不便偏鄉，協會在當地設了2個「慢飛天使園」，平均每年服務50個孩子，有些是身心障礙，有些語言發展遲緩，需要職能治療、語言治療等等。

蔡美燕說，由於早期介入治療可以支持家庭有能力面對孩子的疾病，陪伴孩子長大，因此早期療育對於這群有障礙的孩子相當重要，目前治療師有6人從台東市來支援，台北有3位，還有另外2位從其他縣市來，但是早療資源仍是不夠；來自西部的治療師總要翻山越嶺而來，光是往返時間就需要2天，科技整合平台可以降低治療師交通與時間成本。

此外，早期療育包含物理治療、職能治療、語言治療、心理治療、社工、特教老師以及教保老師多重專業，在偏鄉，團隊整合不易，加上早期療育專業複雜度高，從篩檢、診斷到評估，問題種類複雜，量表也多，專業人員的培訓相當複雜，若能爭取到科技突圍計畫建構平台，受惠的將不只是台東偏鄉的孩童，而是全國偏鄉的慢飛天使。