陳長文簽立預立醫囑 他說受了2則新聞影響

2019-01-25 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



病主法上路，振興醫院董事長陳長文成為振興醫院第一位預立醫療的民眾，陳長文受到許多故事影響，認為能有尊嚴的離去，是上天的恩賜，積極倡議病主法的他，認為生命權與醫療自主權不應衝突，反而是一體兩面的互補關係，唯有自主決定，生命價值與主體性才能充份被展現。

陳長文表示，預立醫療並認同病主法，其實是源自於兩則新聞，美國一名29歲的女子梅納德（Brittany Maynard），才剛新婚後就被診斷為末期的惡性腦瘤，她選擇用最後的生命陪伴家人，積極面對死亡，還在期間成立基金會，鼓勵病友，2014年11月，她最後服用醫師開立的安樂死藥物，安詳沈靜地離開。

另一則新聞是前立委也是病主法的推手楊玉欣在接受訪問時，提到曾有罕見疾病的病友，擔心不得好死，竟然趁著手指還能控制輪椅時，把自己綁在輪椅上，投湖自盡。

陳長文在接受諮商時，表示自己曾兩度與死亡天使相遇，經歷2次的劫難，也讓他體會到生命無常，以他法律人的觀點來說，「台灣的法律應該扮演好與時俱進的角色，除了老天恩賜的壽終正寢外，生命的選擇權，應在自己。」