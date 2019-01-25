陳長文簽立預立醫囑 他說受了2則新聞影響
病主法上路，振興醫院董事長陳長文成為振興醫院第一位預立醫療的民眾，陳長文受到許多故事影響，認為能有尊嚴的離去，是上天的恩賜，積極倡議病主法的他，認為生命權與醫療自主權不應衝突，反而是一體兩面的互補關係，唯有自主決定，生命價值與主體性才能充份被展現。
陳長文表示，預立醫療並認同病主法，其實是源自於兩則新聞，美國一名29歲的女子梅納德（Brittany Maynard），才剛新婚後就被診斷為末期的惡性腦瘤，她選擇用最後的生命陪伴家人，積極面對死亡，還在期間成立基金會，鼓勵病友，2014年11月，她最後服用醫師開立的安樂死藥物，安詳沈靜地離開。
另一則新聞是前立委也是病主法的推手楊玉欣在接受訪問時，提到曾有罕見疾病的病友，擔心不得好死，竟然趁著手指還能控制輪椅時，把自己綁在輪椅上，投湖自盡。
陳長文在接受諮商時，表示自己曾兩度與死亡天使相遇，經歷2次的劫難，也讓他體會到生命無常，以他法律人的觀點來說，「台灣的法律應該扮演好與時俱進的角色，除了老天恩賜的壽終正寢外，生命的選擇權，應在自己。」
病主法是以病人為主體，保障其知情、選擇和決策權，也就是每個人在清醒時，都能隨時「預立醫療指示」，依個人意願安排未來的醫療選擇，表達接受或拒絕維持生命治療或其他醫療照護等相關權利。當病人符合法定要件後，醫師也已做好專業判斷，尊重病人生前醫囑而放手，免除了醫療機構或醫師的急救義務，堪稱一部雙贏的法案。
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