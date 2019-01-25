淘汰二行程機車搭公共運輸 最高補助2千元

2019-01-25 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



濃濃白煙從排氣管竄出，全台空汙嚴重，二行程機車是元凶之一，為加速「汰而不換」，政府補助再加碼。在台北市、新北市、基隆市，新竹市、苗栗縣及台東縣，六縣市今年起，除了原先環保署的5百元補助金，還可選擇「大眾運輸消費金補助專案」，交通部、地方政府加碼補助，可領取1千至2千元，但須全部用在搭乘大眾運輸。

根據統計，全果目前仍有70萬輛二行程機車，民眾淘汰舊車時，可領取環保署補助的現金500元。環保署、交通部今年加碼，結合四大電子票證公司包括悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫（HappyCash），推出淘汰二行程機車「大眾運輸消費金補助專案」，共有台北市、新北市、基隆市、新竹市、苗栗縣及台東縣等六個縣市政府也參與。

「大眾運輸消費金補助方案」除了環保署、交通部各補助500元，地方政府最高加碼到1000元，等於最高可領到2000元補助，不過必須車籍登記在上述六縣市。

交通部路政司說明，車主申請淘汰二行程機車時，須持電子票證、金融帳戶到環保局，登載完成後，在今年6月底前，持該電子票證搭乘公車、客運、計程車、台鐵、捷運、高鐵、高雄捷運環狀輕軌及渡輪等大眾運輸，消費達到補助金額時，票證系統將自動撈取資料，並將補助金匯入車主指定金融帳戶。

交通部提醒，今年為環保署淘汰二行程機車補助的最後一年，2020起將不再補助，交通部特於今年提供等值加碼補助，希望民眾多接觸公共運具，以實際行動支持公共運輸，呼籲民眾把握最後補助機會，加緊淘汰二行程機車，改搭乘公共運。