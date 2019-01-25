「披被」到繼光香香雞打卡 這5間前15名送春節大禮

2019-01-25 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



春節前夕，台灣中式炸雞品牌繼光香香雞大玩趣味梗，首度與寢飾品牌織眠家族跨界合作，1/29當天，只要消費者披被至繼光香香雞臺北開封、新北府中店、新竹中正店、臺中繼光店、高雄大魯閣草衙道5間門市，各店前15名完成FB或IG打卡分享，即可獲得千元法蘭絨床包組及繼光香香雞「吉祥如意餐」一份。

繼光香香雞表示，為把握春節期間出遊的強旺買氣，1/29至2/19新春期間，推出「吉祥如意餐」，以中份香香炸雞、鮮炸魷魚及早味的粹釀酸梅湯組合。另外，看好北中南台灣的寒流趣味梗的話題，1/29繼光香香雞推出活動，只要消費者披被至北中南指定的5間門市，各店前15名完成社群拍照分享，即可獲得價值3,000多元的織眠家族法蘭絨床包組及價值208元的繼光香香雞「吉祥如意餐」，總計價值高達上千元。

除了1/29的披被話題活動，繼光香香雞也將於春節套餐販售期間，在官方粉絲專頁上推出新春好禮抽獎活動，邀請大家過年期間一起來吃雞。

「繼光香香雞披被春節活動指定門市資訊」

臺北-開封店／台北市中正區懷寧街12號

營業時間：11:30~22:30

新北-府中店／新北市板橋區中山路一段19號

營業時間：12:00~23:00

新竹-新竹中正店／新竹市東區中正路3號

營業時間：11:30~22:30

臺中-繼光店／台中市中區繼光街91號

營業時間：11:00-22:00

高雄-大魯閣草衙道／高雄市前鎮區中山四路100號大道東3F